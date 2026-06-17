Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν Αττικόν: «Μας χρωστάνε 68.000 μέρες κανονικής άδειας και 10.000 ρεπό»

Την ώρα που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επαναλαμβάνει διαρκώς τις χιλιάδες προσλήψεις σε υγειονομικό προσωπικό που ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία, χαρακτηρίζοντας το ΕΣΥ ως «το καλύτερο όλων των εποχών», η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο Αττικόν, αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν «Αναγέννηση», η διοίκηση ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια θεραπευτήρια της χώρας, οφείλει στο προσωπικό 68.000 ημέρες κανονικής άδειας και άνω των 10.000 ημερών ρεπό.

«Αυτή τη φορά δεν αναφερόμαστε στα ράντζα, τους χαμηλούς μισθούς, την κοροϊδία με την “ένταξη” στα ΒAE.» αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου και επισημαίνει ότι τα χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και οι άδειες, αποτυπώνουν την εξάντληση του προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών.

«Υπάρχουν συνάδελφοι στους οποίους οφείλονται άδειες ακόμη και από το 2022. Σε αρκετούς συναδέλφους οι οφειλές ξεπερνούν τις 100 ημέρες άδειας.

Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μόλις δύο εβδομάδες ξεκούρασης το καλοκαίρι και αυτές όχι συνεχόμενες, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο.» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή «απαράδεκτη που όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων».

Μάλιστα επισημαίνουν ότι πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Υγειονομικοί που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και την οικογενειακή ζωή.

Το σωματείο ζητάει:

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στη νοσηλευτική.

• Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση τριών εβδομάδων κανονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους για το καλοκαίρι.

• Να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό.

• Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της συνεχούς υπερεργασίας, των ράντζων και εξάντλησης του προσωπικού.

Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων

Όπως αναφέρουν, οι εργαζόμενοι του Αττικόν ζητούν το αυτονόητο: Να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς.

Καταλήγοντας τονίζουν ότι αναμένουν την απάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε επίσης

GLP-1 φάρμακα και ψυχική υγεία: Ο απρόσμενος ρόλος του εντέρου και το βακτήριο που καταπολέμα το στρες

Black out παρέλυσε το νοσοκομείο της Νίκαιας για 2 ώρες – Με φακούς από τα κινητά οι γιατροί στα ΤΕΠ

Γεωργιάδης στο Συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ: «Να αναβληθεί η οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων – Θα υπάρξει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα φαρμάκων»