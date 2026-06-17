Black out παρέλυσε το νοσοκομείο της Νίκαιας για 2 ώρες – Με φακούς από τα κινητά οι γιατροί στα ΤΕΠ 

Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση συνέβη χθες, 16 Ιουνίου κατά τη γενική εφημερία του θεραπευτηρίου της Νικαίας, που ήταν πλημμυρισμένο από ασθενείς και συνοδούς.

Ένα δίωρο black out από τις 19.30 έως και τις 21.30 το βράδυ σκόρπισε το χάος και το φόβο, σε γιατρούς νοσηλευτές και ασθενείς, που έζησαν κυριολεκτικά μια νύχτα τρόμου. Ξαφνικά οι τρεις γεννήτριες, αναβόσβηναν, εκ των οποίων η μια έσβησε με συνέπεια να καούν δύο μόνιτορ στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ευτυχώς επισκευάστηκαν μέσα στη νύχτα και σήμερα λειτουργούν κανονικά χωρίς να βγουν εκτός οι δύο κλίνες ΜΕΘ, που τόσο έχουμε ανάγκη. Την ίδια ώρα οι αναπνευστήρες και τα υπόλοιπα μόνιτορ στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Εμφραγμάτων (ΜΑΦ) και στις κλινικές του θεραπευτηρίου, λειτουργούσαν με τις μπαταρίες τους χωρίς, ευτυχώς, να χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή.

Ωστόσο έμειναν χωρίς ρεύμα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ο αξονικός τομογράφος, ο υπερηχοτομογράφος, το αιματολογικό και το βιοχημικό εργαστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίντερνετ. Ακτινογραφίες δεν μπορούσαν να γίνουν, και το ψηφιακό σύστημά στα νέα ΤΕΠ είχε καταρρεύσει. Έντρομοι οι γιατροί και προσωπικό, που πριν από τη διακοπή ρεύματος, είχαν ολοκληρώσει το ωράριο τους και είχαν φύγει από τα σπίτια τους, γύρισαν εσπευσμένα πίσω για να βοηθήσουν τους συνάδελφους τους σε αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Για δυο περίπου ώρες γίνονταν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, τα μηχανήματα αναβόσβηναν, υπήρχαν διαστήματα που επικρατούσε σκοτάδι σε όλο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπως περιέγραψε στο topontiki.gr o Πάνος Παπανικολάου Νευροχειρουργός, επιμελητής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά “Αγ. Παντελεήμων και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Ιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)

«Είχα μόλις φύγει από το νοσοκομείο όταν δέχτηκαν καταιγισμό τηλεφωνημάτων από συνάδελφους μου, που μου έλεγαν ότι έγινε διακοπή τορεύματος. Αμέσως επέστρεψα και είδα ένα απολυτό χάος: Ο αξονικός τομογράφος, το αιματολογικό και το βιοχημικό εργαστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το ίντερνετ, ήταν σβησμένα όλα και οι γιατροί με τους φακούς από τα κινητά τους τηλέφωνα προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους» είπε στο topontiki.gr ο κ. Παπανικολάου.

Οι ευθύνες της ΔΕΗ και της διοίκησης

Σύμφωνα με τον Πάνο Παπανικολάου η ευθύνη βαραίνει τόσο της ΔΕΗ όσο τη διοίκηση:

«Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή έχουμε προβλήματα με διακοπές ρεύματος από τη ΔΕΗ. Οι τρεις γεννήτριες του Νοσοκομείου είχαν συντηρηθεί, όπως μας είπε η διοίκηση. Ωστόσο αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να το δουν, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα πάμε στον Εισαγγελέα τη διοικήτρια τον Διοικητή της 2ης ΥΠε κ. Ροΐλο και τον υπουργό Υγείας.» μας είπε ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε:

«Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι το νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα έχει μπλοκάρει τις συμβάσεις προμήθειας και Ιατροτεχνολογικού υλικού. Το αντιληφθήκαμε τον Ιανουάριο όταν χάλασε ένα ασανσέρ και η εταιρία δεν ερχόταν γιατί το νοσοκομείο της χρωστάει 130.000 ευρώ. Μόλις η διοίκηση έδωσε μέρος των χρήματων αυτών ήρθαν και το έφτιαξαν αμέσως. Μας λένε συνέχεια ψέματα για προσλήψεις. Κανείς δεν έχει έρθει. Όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά, αναδεικνύουν ότι υποβαθμίζεται και απαξιώνεται το νοσοκομείο μας».

Τι λέει ο Σύλλογος των εργαζομένων

Το γεγονός των διακοπών ρεύματος καταγγέλλει και ο Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Νίκαιας επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργήθηκε χθες.

«Βαρέως πάσχοντες ασθενείς, διασωληνωμένοι ασθενείς περίμεναν πότε θα “έρθει το ρεύμα” για να κάνουν αξονική τομογραφία, με ό,τι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση για την υγεία τους.

Η συγκεκριμένη κατάσταση κάθε άλλο παρά αποδεκτή είναι, καθώς είναι δεδομένο ότι όλα τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν γεννήτριες που να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες του, ώστε να είναι ασφαλείς οι ασθενείς, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.» αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Δημιουργούνται συγκεκριμένα ερωτήματα που απαιτούμε να μας απαντήσει η διοίκηση του νοσοκομείου, η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας:

Γιατί δεν λειτούργησαν οι γεννήτριες ώστε να καλυφθεί η πλήρης λειτουργία των Επειγόντων, των εργαστηρίων, του αξονικού τομογράφου, της ΜΕΘ;

Είχαν παρθεί από τη διοίκηση όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα;

Ποιος θα πάρει την ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες στην εξέλιξη των ασθενών από αυτή την κατάσταση;

Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί;

Περιμένουμε να ανυπομονησία να ακούσουμε τον κατά τ’ άλλα λαλίστατο υπουργό Υγείας να απολογηθεί γι’ αυτή την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση!».

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