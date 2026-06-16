Εμμηνόπαυση: Οι «άγνωστες» επιπτώσεις στα δόντια και τα ούλα

Μια λιγότερο γνωστή πλευρά της εμμηνόπαυσης αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη στοματική κοιλότητα.

Οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν ότι η εμμηνόπαυση συνδέεται με εξάψεις, διαταραχές ύπνου και μεταβολές στη διάθεση. Λιγότερο γνωστό, ωστόσο, είναι το ότι οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη στοματική υγεία.

Κι αυτό γιατί τα οιστρογόνα δρουν σε πολλούς ιστούς του οργανισμού, μεταξύ αυτών και στο στόμα. Όπως δήλωσε η Πουρνίμα Κουμάρ (Purnima Kumar), ειδική εκπρόσωπος της Αμερικανικής Οδοντιατρικής Ένωσης, όταν τα επίπεδά τους μειώνονται, μπορεί να επηρεαστούν τα ούλα, οι σιελογόνοι αδένες, οι βλεννογόνοι του στόματος και τα οστά που στηρίζουν τα δόντια.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση αναφέρουν συχνότερα ξηροστομία, αίσθημα καύσου στο στόμα και διαταραχές της γεύσης σε σύγκριση με γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Εμμηνόπαυση – Ξηροστομία και αλλαγές στη γεύση

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι η ξηροστομία. Υπολογίζεται ότι έως και οι μισές γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν μειωμένη παραγωγή σάλιου κατά την περιεμμηνόπαυση και μετά την εμμηνόπαυση.

Το σάλιο δεν βοηθά μόνο στην ομιλία και την κατάποση. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των δοντιών και των ούλων, καθώς απομακρύνει μικρόβια και υπολείμματα τροφών, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής οξύτητας στο στόμα.

Όταν η παραγωγή του μειώνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος τερηδόνας, ουλίτιδας, κακοσμίας και ευαισθησίας των δοντιών. Παράλληλα, αρκετές γυναίκες αναφέρουν μεταβολές στη γεύση ή αίσθημα καύσου στη γλώσσα και στον στοματικό βλεννογόνο.

Ούλα που αιμορραγούν και μεγαλύτερος κίνδυνος φλεγμονής

Οι ορμονικές μεταβολές φαίνεται να επηρεάζουν και την υγεία των ούλων. Επιστημονική ανασκόπηση στο Journal of Mid-life Health, κατέληξε ότι η μείωση των οιστρογόνων στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. συνδέεται με αυξημένη φλεγμονή των ούλων και μεγαλύτερο κίνδυνο περιοδοντικής νόσου.

Στην πράξη, πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι τα ούλα τους αιμορραγούν πιο εύκολα κατά το βούρτσισμα ή παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία, παρότι δεν είχαν αντίστοιχα προβλήματα στο παρελθόν.

Τι συμβαίνει στη γνάθο και στα δόντια

Η απώλεια οστικής μάζας αποτελεί μία από τις γνωστές συνέπειες της εμμηνόπαυσης. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο τη σπονδυλική στήλη ή τα ισχία, αλλά μπορεί να επηρεάσει και το οστό της γνάθου.

Όταν μειώνεται η οστική πυκνότητα, ενδέχεται να επηρεαστεί η στήριξη των δοντιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μετακινήσεις ή αλλαγές στη σύγκλειση.

Παράλληλα, αρκετές γυναίκες παρουσιάζουν συμπτώματα που προέρχονται από την κροταφογναθική άρθρωση, όπως πόνο στη γνάθο, πονοκεφάλους, δυσκαμψία ή τρίξιμο των δοντιών, κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο Journal of Periodontal Research έδειξε ότι η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, ενδέχεται να συνδέεται με μικρότερη φλεγμονή των ούλων και βραδύτερη απώλεια οστού στη γνάθο. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη στοματική σας υγεία

Οι ειδικοί συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στη στοματική υγιεινή κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση.

Η καθημερινή φροντίδα περιλαμβάνει βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα, χρήση οδοντικού νήματος και τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο.

Η επαρκής κατανάλωση νερού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο οδοντίατρος μπορεί να προτείνει ειδικά σκευάσματα φθορίου ή συχνότερους καθαρισμούς.

Τέλος, δεδομένου ότι η στοματική υγεία συνδέεται στενά με τη συνολική υγεία, η Μέρι Ρόσερ (Mary Rosser), διευθύντρια του Ιατρικού Κέντρου Irving του Πανεπιστημίου Columbia, συνέστησε να ακολουθείτε τα «8 Βασικά» της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Δηλαδή, υγιεινή διατροφή, άσκηση, διακοπή του καπνίσματος, άφθονο ύπνο και διαχείριση του βάρους, της χοληστερόλης, του σακχάρου στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης. Επίσης, η διαχείριση του στρες θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει το τρίξιμο των δοντιών.

Σε κάθε περίπτωση, εάν εμφανιστούν αιμορραγία των ούλων, επίμονη ξηροστομία, πόνος στη γνάθο ή αλλαγές στη θέση των δοντιών, η αξιολόγηση από οδοντίατρο δεν πρέπει να καθυστερεί. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να προλάβει προβλήματα που αργότερα γίνονται πιο δύσκολα στη θεραπεία.

Πηγή: iatropedia

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