Ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 μειώνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων – Mελέτη σε 1 εκατ. άτομα

Ο πρόσφατος εμβολιασμός κατά της Covid-19 φαίνεται να έχει ευρείες καρδιοπροστατευτικές επιδράσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρακολούθησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν μειωμένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικού επεισοδίου, νοσηλείας και θανάτου σε άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Internal Medicine τη Δευτέρα, μαζί με αρκετές άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την Covid, παρακολούθησε 1.039.659 βετεράνους των ΗΠΑ, που έλαβαν εμβόλια γρίπης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης του Veterans Affairs το 2024. Περίπου το ένα τρίτο αυτών έλαβε επίσης εμβόλιο Covid.

Η μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2 είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιακών επεισοδίων. Στους οκτώ μήνες μετά τον εμβολιασμό των βετεράνων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έλαβαν εμβόλια Covid (είτε mRNA είτε άλλου τύπου) είχαν περίπου 38% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων που σχετίζονται με την Covid. Αυτό το όφελος ήταν μεγαλύτερο για άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω και για άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως νεφρική και πνευμονική νόσο.

Προς έκπληξη των ερευνητών, ο εμβολιασμός κατά της Covid συνδέθηκε επίσης με μείωση σχεδόν 24% των καρδιακών επεισοδίων από κάθε αιτία — όχι μόνο εκείνων με τεκμηριωμένη διάγνωση Covid. Οι συγγραφείς δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πρόληψη περίπου 3.500 σοβαρών καρδιακών επεισοδίων και 2.400 θανάτων ετησίως ανά 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο Ziyad Al-Aly, γιατρός και κλινικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Washington στο St. Louis, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, το αποδίδει αυτό σε υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων από Covid στην ευρύτερη κοινότητα. Μίλησε στο STAT για περιπτώσεις όπου άτομα που ένιωθαν «αδύναμα» δεν έκαναν τεστ για Covid εκείνη την εποχή, αλλά εβδομάδες αργότερα κατέληξαν στα επείγοντα με καρδιαγγειακό συμβάν. «Αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι ότι αυτά τα περιστατικά, πιθανότατα σχετίζονται με τον SARS-CoV-2, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ ως τέτοια εξαρχής», είπε.

Ο Robert Califf, καρδιολόγος και πρώην επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), έγραψε ένα συνοδευτικό σχόλιο για τα ευρήματα του Al-Aly. Ο Califf μίλησε στο STAT σχετικά με το γιατί ο εμβολιασμός κατά της Covid μπορεί να προστατεύει την καρδιά, λέγοντας: «Υπάρχουν πολλές, πολλές μελέτες τώρα που δείχνουν ότι τα εμβόλια διαφόρων τύπων φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων… αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν δείξει άλλες μελέτες». Συμφώνησε με τις σκέψεις του Al-Aly, λέγοντας: «Αξίζει επίσης να έχουμε κατά νου ότι το περιβάλλον δοκιμών έχει αλλάξει πολύ, οπότε το να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είχε μια μεταγενέστερη μόλυνση είναι ίσως το πιο ασταθές από όλα».

Ο Al-Aly τόνισε στο STAT ότι ο Covid εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος στον γενικό πληθυσμό. «Παρά το γεγονός ότι ο ιός έχει εξελιχθεί και τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, και δεν θεωρούμε πλέον τη μόλυνση από Covid ως επακόλουθο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα παλιρροϊκό κύμα SARS-CoV-2 που συνεχίζει να κυκλοφορεί στον πληθυσμό», είπε.

«Μεγάλο μέρος του απλώς δεν αναγνωρίζεται, οδηγώντας σε καρδιακά προβλήματα. Μεγάλο μέρος του δεν συνδέεται ή δεν αποδίδεται στον SARS-CoV-2, επειδή οι άνθρωποι δεν κάνουν τεστ».

Η μυοκαρδίτιδα

Ενώ τα ευρήματα του Al-Aly υποδεικνύουν καρδιοπροστατευτικά οφέλη των εμβολίων κατά της Covid, αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να εκπλήξουν ορισμένους, επειδή η μυοκαρδίτιδα που σχετίζεται με το εμβόλιο ( φλεγμονή του καρδιακού μυός) ήταν μια πρώιμη ανησυχία σχετικά με τις συνθέσεις mRNA. Η παρενέργεια παρατηρήθηκε κυρίως σε νεαρούς άνδρες. Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η μυοκαρδίτιδα που σχετίζεται με το εμβόλιο είναι σημαντικά ηπιότερη από τη μυοκαρδίτιδα που προκύπτει από μια πραγματική λοίμωξη Covid.

Οι ερευνητές έχουν περιγράψει πολλαπλές πιθανές συνδέσεις μεταξύ της Covid και της καρδιακής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης φλεγμονής που προκαλείται από τη λοίμωξη και της άμεσης βλάβης στους καρδιακούς ιστούς από τον ιό. Η λοίμωξη αυξάνει επίσης τον κίνδυνο μακροχρόνιας Covid ή άλλων επίμονων συμπτωμάτων.

Άλλες μελέτες

Μια δεύτερη νέα μελέτη στο JAMA Internal Medicine , με επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Covid 2024-2025 στις ΗΠΑ. Μεταξύ των εμβολιασμένων, υπήρχε μειωμένη πιθανότητα επισκέψεων σε τμήματα επειγόντων περιστατικών ή επείγουσας περίθαλψης που σχετίζονται με την Covid. Για τους ενήλικες 18 ετών και άνω, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 41% έναντι κρίσιμων ασθενειών.

Επίσης μια τρίτη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων δημοσιεύθηκε επίσης τη Δευτέρα στο JAMA Network Open, διαπίστωσε περίπου 55% αποτελεσματικότητα στην προστασία των συμμετεχόντων από συμπτωματική νόσο στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς το χαμηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης και η υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων: «υποδηλώνουν χαμένες ευκαιρίες για την πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 μεταξύ των μη εμβολιασμένων ευάλωτων ομάδων».

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