Γεωργιάδης στο Συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ: «Να αναβληθεί η οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων – Θα υπάρξει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα φαρμάκων»

Την αναβολή της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Urban Wastewater Treatment Directive) ζήτησε σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Όπως εξήγησε στους ομόλογούς του, η εφαρμογή αυτής της οδηγίας από τον νέο χρόνο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό αλλά και στη διαθεσιμότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων στη Γηραιά Ήπειρο με συνέπεια σημαντικές αυξήσεις τιμών.

Ο κ. Γεωργιάδης επίσης συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία καθώς κατάφερε να επιτύχει συμφωνία για τα Critical Medicines Act (CMA) και χαρακτήρισε αυτό το έργο, κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής.

Αναλυτικά ο υπουργός Υγείας κατά την άφιξη στο Συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, δήλωσε:

«Πρέπει να συγχαρούμε την Κυπριακή Προεδρία. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία για τα Critical Medicines Act (CMA). Σήμερα συζητούμε μια σημαντική απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ωστόσο, θέτουμε ως Ελλάδα το ζήτημα της αναβολή της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Urban Wastewater Treatment Directive), του οποίου η εφαρμογή από 1/1/2027 μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην Ευρώπη και να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε».

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