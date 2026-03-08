«Πολεμοχαρής, θρασύς κι επικίνδυνος» – Μαζική επίθεση στον Χέγκσεθ για όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου για το Ιράν

«Θάνατος και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα», «δεν προοριζόταν να είναι δίκαιη η μάχη», «θα τους χτυπάμε ενώ είναι πεσμένοι κάτω, έτσι όπως πρέπει».

Αυτές είναι μερικές από τις ατάκες του Πιτ Χέγκσεθ, του υπουργού… Πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος από τις αιτιάσεις του για το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει ελεύθερο χώρο στον πρώην παρουσιαστή του Fox News να εξαπολύει ατάκες που έχουν εξοργίσει ακόμη και τα φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ με αφορμή το Ιράν.

We have only just begun to fight. pic.twitter.com/HI2mifVy4W — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) March 4, 2026

Εκνευρισμένοι είναι και πρώην αξιωματούχοι, αλλά και βετεράνοι του αμερικανικού στρατού που κάνουν λόγο για «ρητορική εθνικιστή που θυμίζει περισσότερο τηλεοπτικό σχολιαστή παρά πολιτικό ηγέτη σε περίοδο πολέμου».

Καρικατούρα ενός νταή

Ορισμένοι σχολιαστές περιέγραψαν την εικόνα του υπουργού ως «θρασύ και πολεμοχαρή», σημειώνοντας ότι ο τρόπος που μιλούσε έμοιαζε περισσότερο με «καρικατούρα κάποιου νταή» παρά με τον επικεφαλής του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο. Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε και από την εμφάνισή του – με γραβάτα και μαντιλάκι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας – καθώς απευθυνόταν στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με ανάλυση της The Guardian, η στάση του έχει σημάνει «συναγερμό» σε πολλούς επικριτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο υπουργός Άμυνας λειτουργεί περισσότερο ως «υπουργός Πολέμου», μετατρέποντας το Πεντάγωνο σε ορμητήριο μιας ιδεολογικής και θρησκευτικής σταυροφορίας.

Κριτικοί υποστηρίζουν ότι η δημόσια εικόνα που προβάλλει συνδυάζει «επιδεικτικό ανδρισμό, χριστιανικό εθνικισμό και μια κυνική στάση απέναντι στο ανθρώπινο κόστος του πολέμου».

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αποσπάσματα από ταινίες όπως το Braveheart, το Gladiator, το Superman και το Top Gun συνδυάζονται με πλάνα του Χέγκσεθ και πραγματικά στιγμιότυπα από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική της Τζανίσα Γκόλντμπεκ, διευθύνουσας συμβούλου της οργάνωσης Vet Voice Foundation. «Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τον «λευκό χριστιανό εθνικιστή που έχει στη διάθεσή του το οπλοστάσιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και λευκή επιταγή από τον πρόεδρο Τραμπ να εξαπολύει σφαγή όπου θέλει».

"Death and destruction from the sky. All. Day. Long."



You can tell how much Pete Hegseth got off from saying that.



This is depravity. The worship of violence.



Evil.pic.twitter.com/dN8RGUgr4o — Owen Jones (@owenjonesjourno) March 4, 2026

Η Γκόλντμπεκ, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών, υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρή σε άλλες παρεμβάσεις της. Όπως ανέφερε, ο υπουργός Άμυνας εμφανίζεται «υπερόπτης, βραδύνους και ανεπαρκής» για τη θέση που κατέχει, ενώ η αυταρέσκειά του -όπως είπε- «συναγωνίζεται μόνο την προφανή ηθική του εξαχρείωση».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι η περσόνα του θυμίζει «καρτουνίστικη εκδοχή σκληρού άνδρα», που δεν πείθει πολλούς από όσους έχουν πραγματική εμπειρία μάχης.

Ο Χέγκσεθ, γεννημένος στη Μινεάπολη, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Princeton University και υπηρέτησε ως αξιωματικός πεζικού στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ, με αποστολές στο Guantanamo Bay, καθώς και στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ωστόσο, ακόμη και η στρατιωτική του πορεία έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, καθώς ο ίδιος έχει γράψει ότι κάποτε είπε στους στρατιώτες του να αγνοούν νομικές συμβουλές σχετικά με τους κανόνες εμπλοκής.

Η ατάκα για τους νεκρούς αμερικανούς στρατιώτες που προκάλεσε οργή

Ο Χέγκσεθ αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν δήλωσε ότι «είναι τελειωμένοι και το ξέρουν» και ότι η Αμερική «νικά αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος». Παράλληλα επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για «fake news» και υποστηρίζοντας ότι δίνουν έμφαση στις αμερικανικές απώλειες μόνο και μόνο για να πλήξουν πολιτικά τον Τραμπ.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο έξι Αμερικανών εφέδρων σε ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ. Ο ιστορικός Τζέρεμι Βάρον από το The New School χαρακτήρισε τα σχόλια «εξωφρενικά», τονίζοντας ότι υπάρχει ευρεία εθνική προσπάθεια να τιμώνται οι νεκροί στρατιώτες και ότι η αντιμετώπιση του θέματος ως επικοινωνιακό παιχνίδι είναι βαθιά προβληματική.

Ο πρόεδρος του Public Religion Research Institute, Ρόμπερτ Τζόουνς, προειδοποιεί ότι μια τέτοια ρητορική μπορεί να μετατρέψει τη σύγκρουση σε θρησκευτικό πόλεμο. «Δεν πρόκειται απλώς για εξύμνηση της βίας», σημειώνει. «Πρόκειται για εξύμνηση της βίας στο όνομα του χριστιανισμού και του πολιτισμού».

Παρόμοια ανησυχία εκφράζει και ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Ομπάμα και πρόεδρος της εταιρείας Global Situation Room.

Όπως τονίζει, ο Χέγκσεθ «είναι ακατάλληλος για το είδος της διαβεβαίωσης και της στρατηγικής που χρειάζονται να ακούσουν τώρα οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους από το Πεντάγωνο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που απαιτεί η συγκυρία δεν είναι «ψευτοπαλικαριά και ωμότητα», αλλά η αίσθηση ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε «σταθερά και ικανά χέρια» – κάτι που, όπως υποστηρίζει, δεν φαίνεται να προκύπτει από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του Χέγκσεθ ως επικεφαλής του Πενταγώνου εν καιρώ πολέμου.

