Χέγκσεθ για Ιράν: «Μόλις ξεκινήσαμε – Η Αμερική κερδίζει»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για την πολεμική επιχείρηση στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα είπε, «Η Αμερική κερδίζει στο Ιράν» ενώ έκανε γνωστό πως σπεύδουν στην περιοχή περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις.

«Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχει άφθονο διάδρομο. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο χρειαστεί».

Το Ιράν είναι «σε εγρήγορση και το ξέρουν», πρόσθεσε.

"In under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace." Secretary Pete Hegseth gives an update on the war in Iran at the Pentagon. Follow live updates: https://t.co/CQfsQlDM2y pic.twitter.com/u1CSXDRGgV — ABC News (@ABC) March 4, 2026

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα έχουν «πλήρη έλεγχο των ιρανικών ουρανών» σε λιγότερο από μια εβδομάδα διαμήνυσε ο Χέγκσεθ και προανήγγειλε περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα, «μόλις ξεκινάμε».

Οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν απεριόριστο απόθεμα βομβών βαρύτητας ακριβείας, τόνισε. «Αυτή δεν προοριζόταν ποτέ να είναι μια δίκαιη μάχη και δεν είναι μια δίκαιη μάχη. Τους χτυπάμε ενώ είναι κάτω».

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τον Χέγκεθ, ήταν η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο. «Αντίθετα, βυθίστηκε από τορπίλη».

«Η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε το «πλοίο-έμβλημα» του Ιράν, το «Soleimani» – που πήρε το όνομά του από τον πρώην Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Υποθέτω ότι ο Πρόεδρος τον έπιασε δύο φορές», είπε ο Χέγκεθ, αναφερόμενος στον Σουλεϊμανί.

Χέγκσεθ: Δεν υπάρχει λόγος το περιστατικό με την Τουρκία να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ο Υπουργός ρωτήθηκε για την Τουρκία, η οποία δήλωσε ότι οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ κατέστρεψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Δεν ήταν σαφές προς τα πού κατευθύνθηκε ο πύραυλος, αλλά ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι το διατλαντικό αμυντικό μπλοκ καταδίκασε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν και ότι τάσσεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων.

Σύμφωνα με την ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ, τα μέλη δεσμεύονται από μια ρήτρα συλλογικής άμυνας, το Άρθρο 5, η οποία αντιμετωπίζει μια επίθεση σε ένα μέλος ως επίθεση σε όλα.

«Σχετικά με το θέμα με την Τουρκία, θα πρέπει να σας ενημερώσω για το πώς ακριβώς έμοιαζε η αναχαίτιση. Γνωρίζουμε αυτή τη συγκεκριμένη εμπλοκή. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση ότι θα ενεργοποιούσε κάτι σαν το Άρθρο 5. Όχι», είπε.

Νεκρός ο Ιρανός που κρύβεται πίσω από το σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι ο επικεφαλής μιας ιρανικής μονάδας που βρισκόταν πίσω από μια προσπάθεια δολοφονίας του Τραμπ σκοτώθηκε.

«Ο επικεφαλής της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ έχει καταδιωχθεί και σκοτωθεί. Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ γέλασε τελευταίος», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Δεν κατονόμασε το άτομο, αλλά είπε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Το Ιράν αρνήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 ότι είχε σχεδιάσει να δολοφονήσει τον Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ και της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο του 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε έναν Ιρανό άνδρα σε σχέση με μια φερόμενη συνωμοσία που διατάχθηκε από το επίλεκτο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ. Οι αρχές δήλωσαν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου προειδοποίησαν για το φερόμενο σχέδιο πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε επίθεσης.

Διαβάστε επίσης: