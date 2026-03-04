Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται να ζήτησε διαπραγματεύσεις από τη CIA – «Όχι» από το Ισραήλ

Μπορεί ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ να δήλωσε χθες ότι η χώρα του «πολεμάει με τον διάβολο», υπονοώντας τις ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έκαναν επαφές με τη CIA και προσφέρθηκαν για μια έμμεση συζήτηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μια ημέρα ακριβώς μετά την έναρξη των επιθέσεων.

Αν και οι ΗΠΑ είναι επιφυλακτικές για το αν η ιρανική κυβέρνηση ή η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να καταλήξουν σε μια πραγματική συμφωνία, το γεγονός ότι η προσφορά έγινε μέσω μυστικής υπηρεσίας άλλης χώρας εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με την ιρανική ηγεσία να βλέπει τα στελέχη της να αποδεκατίζονται από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ, το οποίο προσβλέπει σε μακρά επιχείρηση με στόχο τη μέγιστη καταστροφή των στρατιωτικών ικανοτήτων του Ιράν και ενδεχομένως την κατάρρευση του καθεστώτος του, έχει προτρέψει τις ΗΠΑ να αγνοήσουν την προσφορά αυτή, την οποία, για την ώρα, ο Λευκός Οίκος δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε πως η Τεχεράνη θέλησε να μπει σε διάλογο για την κατάπαυση πυρός, ωστόσο ήταν «πολύ αργά» για συζητήσεις.

Μιλώντας αργότερα με δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους οι ΗΠΑ γνώριζαν και θεωρούσαν ως πιθανούς ηγέτες, σκοτώνονται ο ένας πίσω από τον άλλο. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί», είπε ο Τραμπ. «Πολύ σύντομα δεν θα γνωρίζουμε κανέναν».

Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να έχει εγκαταλείψει το αρχικό του σχέδιο, βάσει του οποίου παρότρυνε τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν κατά της ηγεσίας της χώρας και φαίνεται ότι προσανατολίζεται σε σενάριο αξιοποίησης της παρούσας πολιτικής δομής στο Ιράν για την εφαρμογή μιας νέας μορφής εξουσίας – σενάριο που προσομοιάζει με αυτό της Βενεζουέλας.

Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, βέβαια, θα ήταν η κατηγορηματική δέσμευση της Τεχεράνης ότι θα εγκαταλείψει ή θα περιορίσει δραστικά τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικής ενέργειας, καθώς και την υποστήριξή της σε ξένες ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ, με αντάλλαγμα η παρούσα ηγεσία να διατηρίσει την οικονομική και πολιτική της ισχύ.

Ωστόσο, άλλο Καράκας και άλλο Τεχεράνη: υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν το Ιράν είναι έτοιμο για συμφωνία, καθώς κομμάτι της ηγεσίας της χώρας φέρεται να θεωρεί ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντική στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ζημιά σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ώστε να τις υποχρεώσει σε τέλος της επιχείρησης και διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει ήδη αυξανόμενη πολιτική πίεση από Ρεπουμπλικάνους συμμάχους που δεν είναι ικανοποιημένοι με τον πόλεμο, ενώ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αλλάξει στάση πολλές φορές θα μπορούσε να εκληφθεί και ως ένδειξη εντάσεων με το Ισραήλ, το οποίο δεν διανοείται μια λύση που θα διατηρεί στο Ιράν μέρος της τρέχουσας δομής εξουσίας.

