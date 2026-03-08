search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 19:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 18:32

Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στη Τεχεράνη – Το Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, δύο νεκροί

08.03.2026 18:32
iran-kapnoi

Το Ιράν βομβάρδισε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ο ισραηλινός στρατός εν τω μεταξύ ξεκίνησε νέο κύκλο εκτεταμένων επιθέσεων στη Τεχεράνη, αλλά και σε «επιπλέον περιοχές» από το απόγευμα.

Χτύπημα κατά πολιτών στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, εκτός των δύο νεκρών υπάρχουν και 12 τραυματίες.

Πρόκειται για επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην επαρχία al-Kharj.

Το Ισραήλ χτυπά Τεχεράνη και άλλες περιοχές

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων κατά το οποίπ έπληξε τη Διοίκηση Διαστήματος και Δορυφόρων των Φρουρών της Επανάστασης και 50 αποθήκες πυρομαχικών.

Οι επιθέσεις στόχευαν κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ελέγχου δορυφόρων Khayyam, των βάσεων Basij, του αρχηγείου εσωτερικής ασφάλειας και των χερσαίων δυνάμεων των Φρουρών.

Ο απολογισμός του πολέμου στο Ιράν

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαϊντ Ιραβανί, 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, από τις επιθέσεις του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί 394 άνθρωποι στον Λίβανο, εκ των οποίων τα 83 ήταν παιδιά.

Το Ισραήλ θρηνεί 10 απώλειες, ενώ 1.929 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν χάσει έξι στρατιώτες μετά από επίθεση από drone.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και στο Κουβέιτ δύο στρατιωτικοί και δύο συνοριοφύλακες μαζί με ένα μικρό κορίτσι από θραύσματα.

Διαβάστε επίσης:

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pirosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία, συναγερμός στην πυροσβεστική

rangers-celtic-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

volos-podosfairo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Με πέναλτι στις καθυστερήσεις μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό

ioannina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα σχολεία στα Ιωάννινα λόγω του σεισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 19:51
pirosvestiki_0507_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σητεία, συναγερμός στην πυροσβεστική

rangers-celtic-epeisodia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία: Ξύλο στη Γλασκώβη μεταξύ οπαδών της Ρέιντζερς και αστυνομικών στο ντέρμπι με την Σέλτικ (video)

nosokomeio-aglaia-kyriakou-diadromos
ΕΛΛΑΔΑ

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου

1 / 3