Εκτεταμένες επιθέσεις του Ισραήλ στη Τεχεράνη – Το Ιράν χτύπησε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, δύο νεκροί

Το Ιράν βομβάρδισε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Ο ισραηλινός στρατός εν τω μεταξύ ξεκίνησε νέο κύκλο εκτεταμένων επιθέσεων στη Τεχεράνη, αλλά και σε «επιπλέον περιοχές» από το απόγευμα.

Χτύπημα κατά πολιτών στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, εκτός των δύο νεκρών υπάρχουν και 12 τραυματίες.

Πρόκειται για επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην επαρχία al-Kharj.

Το Ισραήλ χτυπά Τεχεράνη και άλλες περιοχές

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων κατά το οποίπ έπληξε τη Διοίκηση Διαστήματος και Δορυφόρων των Φρουρών της Επανάστασης και 50 αποθήκες πυρομαχικών.

Οι επιθέσεις στόχευαν κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου ελέγχου δορυφόρων Khayyam, των βάσεων Basij, του αρχηγείου εσωτερικής ασφάλειας και των χερσαίων δυνάμεων των Φρουρών.

Ο απολογισμός του πολέμου στο Ιράν

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαϊντ Ιραβανί, 1.332 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, από τις επιθέσεις του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί 394 άνθρωποι στον Λίβανο, εκ των οποίων τα 83 ήταν παιδιά.

Το Ισραήλ θρηνεί 10 απώλειες, ενώ 1.929 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν χάσει έξι στρατιώτες μετά από επίθεση από drone.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και στο Κουβέιτ δύο στρατιωτικοί και δύο συνοριοφύλακες μαζί με ένα μικρό κορίτσι από θραύσματα.

Διαβάστε επίσης:

Tραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα μείνει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Το Ιράκ μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 70% εξαιτίας της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Eπικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου: «Απερισκεψία η επίθεση του Ιράν σε χώρες του Κόλπου»