Απορρίπτει την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας το Ιράν – Θέλει μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για μόνιμο τερματισμό του πολέμου, με σεβασμό στις ανησυχίες της Τεχεράνης».

Η απάντηση της Τεχεράνης περιλαμβάνει ένα σύνολο ιρανικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των συγκρούσεων στην περιοχή, ενός πρωτοκόλλου για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, της ανοικοδόμησης και της άρσης των κυρώσεων.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την ιρανική αντίδραση ως «μαξιμαλιστική» και δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν θα επιτρέψει την πρόοδο προς μια διπλωματική λύση.

Σάλος με την Polymarket: «Αηδιαστικά» στοιχήματα για την τύχη των πιλότων του αμερικανικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από το Ιράν

Ισπανία: Ο Σάντσεθ «εισπράττει» από τη στάση του απέναντι σε ΗΠΑ-Ισραήλ και ακρίβεια – Άνοδος στις δημοσκοπήσεις

SERE: Η σκληρή εκπαίδευση που προετοιμάζει Αμερικανούς πιλότους για το χειρότερο σενάριο