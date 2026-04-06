Ισπανία: Ο Σάντσεθ «εισπράττει» από τη στάση του απέναντι σε ΗΠΑ-Ισραήλ και ακρίβεια – Άνοδος στις δημοσκοπήσεις

Η σθεναρή στάση του Πέδρο Σάντσεθ απέναντι τον πόλεμο που ξεκίνησαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά και τα μέτρα που πήρε κατά της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβραβεύεται από τους πολίτες στην Ισπανία.

Σε δύο δημοσκοπήσεις, η κεντροαριστερά έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, την ώρα που το ακροδεξιό Vox, το οποίο έχει στενές διασυνδέσεις με το κίνημα MAGA του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε να χάνει έδαφος.

Στην δημοσκόπηση της Sigma Dos, που διεξήχθη για λογαριασμό της εφημερίδας El Mundo και δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι το ποσοστό της δημοτικότητας των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ στην πρόθεση ψήφου έχει αυξηθεί στο 27,7%, από 26,4% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, μειώνοντας το προβάδισμα που είχε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα⁠ (PP).

Μια άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για λογαριασμό της εφημερίδας El Pais, τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στο 28,6%, από 27,7%.

Στο μεταξύ, το ποσοστό δημοτικότητας του Vox μειώθηκε στο 17,1% τον Απρίλιο, από 18,3%, σύμφωνα με την Sigma Dos, και έχασε 0,1 μονάδα πέφτοντας στο 18,7% στη δημοσκόπηση της 40dB.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις το Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται στην κορυφή, με 32,5% και 31,1% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου, ενισχυμένο κατά λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα και στις δύο δημοσκοπήσεις.

