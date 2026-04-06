ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:37
06.04.2026 14:45

Ισπανία: Ο Σάντσεθ «εισπράττει» από τη στάση του απέναντι σε ΗΠΑ-Ισραήλ και ακρίβεια – Άνοδος στις δημοσκοπήσεις

06.04.2026 14:45
Η σθεναρή στάση του Πέδρο Σάντσεθ απέναντι τον πόλεμο που ξεκίνησαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν, αλλά και τα μέτρα που πήρε κατά της ακρίβειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβραβεύεται από τους πολίτες στην Ισπανία.

Σε δύο δημοσκοπήσεις, η κεντροαριστερά έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, την ώρα που το ακροδεξιό Vox, το οποίο έχει στενές διασυνδέσεις με το κίνημα MAGA του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε να χάνει έδαφος.

Στην δημοσκόπηση της Sigma Dos, που διεξήχθη για λογαριασμό της εφημερίδας El Mundo και δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι το ποσοστό της δημοτικότητας των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ στην πρόθεση ψήφου έχει αυξηθεί στο 27,7%, από 26,4% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, μειώνοντας το προβάδισμα που είχε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα⁠ (PP).

Μια άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για λογαριασμό της εφημερίδας El Pais, τοποθετεί τους Σοσιαλιστές στο 28,6%, από 27,7%.

Στο μεταξύ, το ποσοστό δημοτικότητας του Vox μειώθηκε στο 17,1% τον Απρίλιο, από 18,3%, σύμφωνα με την Sigma Dos, και έχασε 0,1 μονάδα πέφτοντας στο 18,7% στη δημοσκόπηση της 40dB.

Και στις δύο δημοσκοπήσεις το Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται στην κορυφή, με 32,5% και 31,1% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου, ενισχυμένο κατά λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα και στις δύο δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων: Ένας Ιεράρχης κόντρα στον Τραμπ και τους «ιέρακες» του πολέμου – Το Βατικανό και τα κοινωνικά μηνύματα

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

SERE: Η σκληρή εκπαίδευση που προετοιμάζει Αμερικανούς πιλότους για το χειρότερο σενάριο

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

Απλές χορευτικές κινήσεις μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στις ηλικιωμένες γυναίκες

Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:36
konstantopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

predator
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

kyriakos_mitsotakis_new_060426
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

