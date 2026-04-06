Σάλος με την Polymarket: «Αηδιαστικά» στοιχήματα για την τύχη των πιλότων του αμερικανικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από το Ιράν

Μετά από έντονη κριτική από έναν ομοσπονδιακό νομοθέτη, η διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχημάτων Polymarket σταμάτησε να δέχεται στοιχήματα σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να διασωθούν τα μέλη πληρώματος πολεμικών αεροσκαφών των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν στο Ιράν.

Η κριτική προήλθε από τον Seth Moulton, έναν Δημοκρατικό βουλευτή της Μασαχουσέτης, ο οποίος τιμήθηκε με δύο μετάλλια υπηρετώντας με το σώμα πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ από το 2003 έως το 2008 και δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Χ κάνοντας λόγο για «αηδιαστικά στοιχήματα».

Πριν από την ανάρτηση του Moulton, οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέρριψαν την Παρασκευή ένα αεροσκάφος F-15E Strike Eagle στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που συμμετείχαν στον πόλεμο κατά του Ιράν που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε μέσα σε επτά ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσωση του άλλου μέλους του πληρώματος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέσω μιας ανάρτησης στην πλατφόρμα του Truth Social.

Για ένα διάστημα, η Polymarket επέτρεπε στους χρήστες να στοιχηματίζουν στο χρονοδιάγραμμα αυτών των διασώσεων, με τα περισσότερα να στοιχηματίζουν ότι θα πραγματοποιούνταν μέχρι το Σάββατο.

Ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμα του καταρριφθέντος αεροσκάφους ήταν σε πλήρη ισχύ, ο Moulton έγραψε στο X: «Η ασφάλειά τους είναι άγνωστη… Και οι άνθρωποι στοιχηματίζουν για το αν θα σωθούν ή όχι. Αυτό είναι αηδιαστικό».

Ο λογαριασμός της Polymarket απάντησε στον Moulton, «Αφαιρέσαμε αυτό το στοίχημα αμέσως καθώς δεν συνάδει με τα πρότυπα της εταιρείας μας. Δεν θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί και ερευνούμε πώς ξέφυγε από τις ασφαλιστικές δικλείδες μας».

