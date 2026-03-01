Μεγάλα κέρδη στην παγκόσμια πλατφόρμα Polymarket με στοιχήματα για τον πόλεμο στο Ιράν

Τουλάχιστον επτά ανώνυμοι χρήστες στην πλατφόρμα Polymarket κέρδισαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια, ποντάροντας με ακρίβεια στον χρόνο που οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν επιθέσεις κατά του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο (28/2-1/3).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η είδηση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς οι πέντε από αυτούς τους λογαριασμούς είναι νέοι και δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία άλλη δραστηριότητα στο παρελθόν. Ένας επιπλέον λογαριασμός φαίνεται να είχε στοιχηματίσει μόνο στις επιθέσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου (21-22/2), γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση.

Οι ύποπτοι λογαριασμοί και το Polymarket

Ανάμεσα στους κερδισμένους ξεχωρίζει ο χρήστης «Magamyman» ο οποίος, τον τελευταίο χρόνο, στοιχημάτιζε κυρίως σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Μια πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων κρυπτονομισμάτων χαρακτήρισε έξι από αυτούς τους λογαριασμούς ως «ύποπτους για εσωτερική πληροφόρηση». Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί χρηματοδοτήθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες και τα στοιχήματά τους χρονίστηκαν ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο, αποκομίζοντας περίπου 1,2 εκατ. δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται τέτοια δραστηριότητα στην πλατφόρμα. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα φέτος, ένας παρόμοιος νέος λογαριασμός στο Polymarket κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η σύνδεση με τον Τραμπ Τζούνιορ

Το Polymarket έλαβε επενδύσεις, το περασμένο καλοκαίρι, από μια εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετέχει στο συμβουλευτικό του συμβούλιο.

Λίγους μήνες ύστερα από αυτή την επένδυση, οι ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ τερμάτισαν τις έρευνες σε βάρος της πλατφόρμας. Οι έρευνες αφορούσαν στη λειτουργία μη εγγεγραμμένης πλατφόρμας συναλλαγών παραγώγων και πιθανές παραβιάσεις των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας

Από την πλευρά της, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αγορές που αφορούν στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Σημείωση για τις αγορές της Μέσης Ανατολής – Η υπόσχεση των αγορών πρόβλεψης είναι να αξιοποιούν τη σοφία του πλήθους για να δημιουργούν ακριβείς, αμερόληπτες προβλέψεις για τα πιο σημαντικά γεγονότα της κοινωνίας».

Επίσης, προστίθεται το εξής: «Αυτή η ικανότητα είναι ιδιαίτερα ανεκτίμητη σε περιόδους που προκαλούν δέος, όπως η σημερινή. Ύστερα από συζήτηση με όσους επηρεάστηκαν άμεσα από τις επιθέσεις, οι οποίοι είχαν δεκάδες ερωτήσεις, συνειδητοποιήσαμε ότι οι αγορές πρόβλεψης θα μπορούσαν να τους δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζονταν με τρόπους που οι τηλεοπτικές ειδήσεις και το X δεν μπορούσαν».

