search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 04:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.03.2026 18:03

Μεγάλα κέρδη στην παγκόσμια πλατφόρμα Polymarket με στοιχήματα για τον πόλεμο στο Ιράν

01.03.2026 18:03
polymarket1

Τουλάχιστον επτά ανώνυμοι χρήστες στην πλατφόρμα Polymarket κέρδισαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια, ποντάροντας με ακρίβεια στον χρόνο που οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν επιθέσεις κατά του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο (28/2-1/3).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η είδηση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς οι πέντε από αυτούς τους λογαριασμούς είναι νέοι και δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία άλλη δραστηριότητα στο παρελθόν. Ένας επιπλέον λογαριασμός φαίνεται να είχε στοιχηματίσει μόνο στις επιθέσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου (21-22/2), γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση.

Οι ύποπτοι λογαριασμοί και το Polymarket

Ανάμεσα στους κερδισμένους ξεχωρίζει ο χρήστης «Magamyman» ο οποίος, τον τελευταίο χρόνο, στοιχημάτιζε κυρίως σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Μια πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων κρυπτονομισμάτων χαρακτήρισε έξι από αυτούς τους λογαριασμούς ως «ύποπτους για εσωτερική πληροφόρηση». Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί χρηματοδοτήθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες και τα στοιχήματά τους χρονίστηκαν ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο, αποκομίζοντας περίπου 1,2 εκατ. δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται τέτοια δραστηριότητα στην πλατφόρμα. Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα φέτος, ένας παρόμοιος νέος λογαριασμός στο Polymarket κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η σύνδεση με τον Τραμπ Τζούνιορ

Το Polymarket έλαβε επενδύσεις, το περασμένο καλοκαίρι, από μια εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος συμμετέχει στο συμβουλευτικό του συμβούλιο.

Λίγους μήνες ύστερα από αυτή την επένδυση, οι ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ τερμάτισαν τις έρευνες σε βάρος της πλατφόρμας. Οι έρευνες αφορούσαν στη λειτουργία μη εγγεγραμμένης πλατφόρμας συναλλαγών παραγώγων και πιθανές παραβιάσεις των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας

Από την πλευρά της, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αγορές που αφορούν στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Σημείωση για τις αγορές της Μέσης Ανατολής – Η υπόσχεση των αγορών πρόβλεψης είναι να αξιοποιούν τη σοφία του πλήθους για να δημιουργούν ακριβείς, αμερόληπτες προβλέψεις για τα πιο σημαντικά γεγονότα της κοινωνίας».

Επίσης, προστίθεται το εξής: «Αυτή η ικανότητα είναι ιδιαίτερα ανεκτίμητη σε περιόδους που προκαλούν δέος, όπως η σημερινή. Ύστερα από συζήτηση με όσους επηρεάστηκαν άμεσα από τις επιθέσεις, οι οποίοι είχαν δεκάδες ερωτήσεις, συνειδητοποιήσαμε ότι οι αγορές πρόβλεψης θα μπορούσαν να τους δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζονταν με τρόπους που οι τηλεοπτικές ειδήσεις και το X δεν μπορούσαν».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση σε σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν: Στους 153 ο αριθμός των νεκρών

ΗΠΑ: Νεκροί τρεις αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν

Mήνυμα Αραγτσί: «Η οργή των χωρών της περιοχής πρέπει να στραφεί κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όχι του Ιράν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

kolwnos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού: Σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών βρισκόταν η 31χρονη (Video)

usa aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 03:24
volley11
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ιράν: Νεκρές 20 νεαρές αθλήτριες του βόλεϊ μετά από πυραυλική επίθεση σε γήπεδο

kipros1
ΚΟΣΜΟΣ

Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

donald_trump_diaggelma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

1 / 3