ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:08
Πανικός σε αναπαράσταση της σταύρωσης στο Μεξικό: Ηθοποιός-«ληστής» έπεσε από τον σταυρό (Video)

Στο San Martín de las Flores στο Μεξικό, η ετήσια αναπαράσταση της σταύρωσης του Ιησού, που φέτος γιορτάζει 232 χρόνια ιστορίας, έγινε viral, όταν ο ηθοποιός που υποδύεται τον ληστή Γεστάς έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τον ξύλινο σταυρό, προκαλώντας αναστάτωση στο πλήθος.

Το φετινό γεγονός προσέλκυσε 250.000 θεατές, αριθμό ρεκόρ για την περιοχή, με 150 ηθοποιούς να ζωντανεύουν τις πιο σημαντικές σκηνές του Πάθους. Στον κεντρικό ρόλο του Ιησού βρίσκεται ο Miguel Ivan Alejo, ο οποίος προετοιμάζεται για αυτή την απαιτητική παράσταση ακολουθώντας αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ειδική διατροφή, καθώς η αναπαράσταση φημίζεται για τον ρεαλισμό της.

Η αναστάτωση κράτησε μόλις λίγα λεπτά, αφού ο «ληστής» δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και συνέχισε κανονικά τον ρόλο του.

Αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής, η αναπαράσταση ξεκινά περίπου έναν μήνα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών και θεωρείται η παλαιότερη και πιο εντυπωσιακή στο Μεξικό, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση αιώνων.

