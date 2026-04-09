Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

Καλημέρα σας

Σκληρή η δοκιμασία των ημερών για τους βουλευτές της ΝΔ, τους συμπονώ, άγιες μέρες που είναι.

Βλέπετε, θα τρέχουν στις εκλογικές τους περιφέρειες, σε εκκλησίες και κοινωνικές εκδηλώσεις, άρα θα βρεθούν απέναντι στους ψηφοφόρους τους. Και αυτό από μόνο του, μέσα στο πολιτικό κλίμα της περιόδου, δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να τους τύχει.

Μην ξεχνάμε ότι η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα συγκεντρώνει τα πυρά, ακόμα και από κυβερνητικούς παράγοντες, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, για τα ρουσφέτια – που έκαναν οι ίδιοι, που έκαναν οι άλλοι, που δεν έκαναν καν!

Το μόνο καλό που θα βγει από αυτή την κοινωνική επαφή, είναι πως όλη η διαδικασία μοιάζει με ένα μεγάλο, εγκυρότατο και χωρίς φίλτρα… γκάλοπ. Τα αποτελέσματα του οποίου θα έρθουν να τα πουν στο Μαξίμου, όπως καταλαβαίνετε…

Ο Άδωνις χτύπησε… φλέβα

Γνωρίζει μεγάλες πιένες ο Άδωνις Γεωργιάδης αυτές τις μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – κάτι σαν… Ανάσταση και χωρίς να τον έχει «σταυρώσει» κανείς νωρίτερα, μάλιστα.

Δέχεται τηλεφωνήματα από βουλευτές – και όχι δεν είναι με αφορμή τις πασχαλιάτικες ευχές.

Είναι επειδή θέλουν να του εκφράσουν την ικανοποίησή τους, που τους υπερασπίζει έναντι της κριτικής για τις ρουσφετολογικές πρακτικές. Αλλά και για τις επιθέσεις που εξαπολύει – μόνος αυτός με τέτοιο τρόπο – εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μάλιστα έμαθα, αλλά με δέσμευσαν να μην γράψω ακόμα ονόματα, ότι του τηλεφώνησαν και επιφανείς ευρωπαϊστές της ΝΔ, που γενικά έχουν μεγάλη αδυναμία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Και ήταν πυρ και μανία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Άρα, ο υπουργός Υγείας βρήκε το «κουμπί» πολλών βουλευτών και αυτό είναι μία παρακαταθήκη για το εσωκομματικό πεδίο…

Για την ευρωπαϊκή εισαγγελία έμαθα ότι δέχθηκε κάποιες άτυπες κρούσεις από παράγοντες, που ήθελαν να έχουν μία εικόνα για το εάν θα επιταχύνει διαδικασίες μετά την βολή Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση αναμένει γρήγορη ολοκλήρωση των υποθέσεων με τους ελεγχόμενους βουλευτές. Η απάντηση ήταν αρνητική πρέπει να σας πω.

Η παρέμβαση Μαρινάκη

Επειδή πάντως μιλάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και τους γαλάζιους βουλευτές, που είναι στα κάγκελα, ευτυχώς για το κυβερνών κόμμα, που βγήκε έγκαιρα και τεκμηριωμένα, αλλά κυρίως κατηγορηματικά, ο Παύλος Μαρινάκης και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα λίστας αντί σταυρού και πως όσοι διακινούν τέτοια σενάρια αντιμετωπίζουν με ένα είδος ελιτισμού για την πολιτική. Και λίγα είπε…

Επιταχύνει ο Τσίπρας, βλέπει κάλπες σύντομα

Ο Αλέξη Τσίπρας «τρέχει» να προλάβει εξελίξεις, που πιθανόν θα προκύψουν πέρα από διαθέσεις, προσδοκίες κα εκτιμήσεις.

Μου μετέφεραν λοιπόν ότι το Σάββατο του Λαζάρου (τη μέρα της «επιστροφής», αν το πάρουμε με θεολογικούς όρους, που μπορούμε να τους εκλάβουμε και… πολιτικά) έκανε μία μεγάλη σύσκεψη στελεχών του και ζήτησε να είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα, ως τα τέλη Απριλίου!

Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό – καθότι το… σχέδιο λέει για Σεπτέμβριο – κάποια στελέχη τον ρώτησαν γιατί επιταχύνει τις διεργασίες.

Ο πρόεδρος Αλέξης εξήγησε, ως καλός δάσκαλος στους… μαθητές του, πως θα είναι τόσο άγρια η οικονομική κρίση που έρχεται, που ο Μητσοτάκης, παρότι δεν επιθυμεί, πιθανόν να αναγκαστεί να πάει σε πρόωρες εκλογές.

Κρατήστε, έτσι για μπόνους, ότι στη σύσκεψη ήταν και ο Αντώνης Σαουλίδης, που το ΠΑΣΟΚ διέγραψε στην είσοδο του συνεδρίου.

Τι ισχύει για τη σχέση Καρυστιανού – Γρατσία

Δεν είναι αληθές, μου λένε, ότι η Μαρία Καρυστιανού τα… έσπασε με την Μαρία Γρατσία. Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες δίνουν και παίρνουν καθώς η δεύτερη έχει αραιώσει τις εμφανίσεις της δίπλα στην δημιουργό της πολιτικής κίνησης «Ξεκινάμε για την Ελπίδα».

Υπάρχει μεν μία απόσταση, λένε, καθώς η Καρυστιανού είναι δύσκολη με τις συνεργασίες, αλλά η σχέση παραμένει.

Εμένα πάλι, δεν μου κολλάει αυτή η πληροφορία, ότι δηλαδή είναι όλα καλά μεταξύ τους.

Αντιθέτως: Εάν αληθεύει έστω και ως ένα βαθμό η πληροφορία πως η Καρυστιανού μπορεί να επαναπροσδιοριστεί στο πολιτικό φάσμα, μη θέλοντας να έχει καρα(ακρο δηλαδή)δεξιό προφίλ, μια χαρά κουμπώνει το σενάριο ρήξης με την Γρατσία.

Προς το παρόν πάντως, δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια σε όλα αυτά.

Ας ελπίσουμε ότι το Φως της Αναστάσεως θα μας τα φανερώσει όλα…

Σε παλινωδίες το ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ αρχίσανε τα… ζογκλερικά.

Δεν στέγνωσε το χαρτί με την απόφαση του συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και ορισμένοι άρχισαν πάλι το χαβά.

Και μάλιστα άνθρωποι της… «διεύρυνσης» από αριστερά, όπως ο Γιάννης Πανούσης.

Ο οποίος μάλιστα βρήκε και τη φόρμα: Όχι δυο τους (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), αλλά σε τρικομματική μπορούμε να πάμε, είπε. Ή σε ειδικού σκοπού, λέει.

Θέλει δηλαδή ο Πανούσης να έχουν και παρέα στη συγκυβέρνηση, διότι μόνοι τους… ντρέπονται. Ή να έχουν ειδικό σκοπό, που θα κρατάει όμως κάνα δυο χρόνια, όπως είπε.

Άμα λένε τέτοια οι… αριστεροί διευρυνσίες, φαντάζεστε οι δεξιόστροφοι, που αναθεματίζουν τον Δούκα όπου βρεθούν κι όπου σταθούν, γιατί τους χάλασε τη σούπα.

Α, ο Πανούσης είπε κι άλλο ωραίο, που σίγουρα θα ενθουσίασε την Χαριλάου όπως οι νύφες την Τασσώ Καβαδία στις ταινίες: Όχι, είπε, σε πρόωρες εκλογές, διότι η αντιπολίτευση δεν είναι ώριμη! Είστε σίγουρα με το ΠΑΣΟΚ κύριε;

Χάνει και το προτελευταίο «ασημικό» η Μαρινόπουλος

Παρελθόν αποτελούν και τα ελληνικά Starbucks για τον όμιλο Μαρινόπουλου, καθώς η γνωστή αλυσίδα περνά στα χέρια του πανίσχυρου διεθνούς ομίλου Alshaya από το Κουβέιτ.

Κάπως έτσι ο πάλαι ποτέ κραταιός ελληνικός λιανεμπορικός όμιλος, που είχε μεταξύ άλλων στην κατοχή του, πλειάδα διεθνών και εγχώριων brands, από τη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour-Μαρινόπουλος, τα Sephora, τα Marks & Spencer και τόσα άλλα έχασε και το προτελευταίο «ασημικό» του μένοντας ουσιαστικά με την GAP στην ελληνική αγορά. Πληροφορίες μας λένε ότι ο όμιλος Alshaya είχε ξαναπροσπαθήσει πριν μερικά χρόνια να αποκτήσει το franchise των Starbucks από τη Μαρινόπουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν.

Πάντως το συγκεκριμένο deal αποτελεί ευκαιρία για την «αναζωογόνηση» του brand στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια είχε μείνει στάσιμο τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό καταστημάτων όσο και την εικόνα «παραίτησης» που είχαν κατά κοινή ομολογία τα περισσότερα καταστήματα.

Βλέπει παραπάνω στη Fourlis η Quest;

Κάθε άλλο παρά «τυπική» επένδυση θεωρείται στην αγορά η είσοδος της Quest στη Fourlis, με ποσοστό άνω του 10% και κεφάλαια περίπου 20 εκατ. ευρώ. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025, η διοίκηση φρόντισε να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή, χωρίς όμως να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της.

Στελέχη της εταιρίας, αναφέρονται στη σημασία της επένδυσης και αφήνουν να εννοηθεί ότι η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Η καλή πορεία της διοίκησης της Fourlis και η παρουσία της στη λιανική –ένας χώρος όπου η Quest δεν είχε έως τώρα άμεση δραστηριότητα– φαίνεται πως αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται ήδη στο 2026, με τον όμιλο να προγραμματίζει συνολικές επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν συμμετοχές. Εκεί ακριβώς αρχίζουν τα σενάρια, καθώς δεν διευκρινίστηκε αν μέρος αυτών των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί εκ νέου προς τη Fourlis.

Και μπορεί επισήμως να μην λέγεται τίποτα περισσότερο, ωστόσο στην αγορά εκτιμούν ότι η Quest δύσκολα θα περιοριστεί σε μια παθητική συμμετοχή. Όταν ένας όμιλος επενδύει σε κλάδο όπου δεν έχει παρουσία, σπανίως το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη για τη συνέχεια.

Το αν πρόκειται για μια «προσεκτική αρχή» ή για το πρώτο βήμα μιας πιο ουσιαστικής τοποθέτησης, μένει να φανεί. Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι το 10% ίσως να μην είναι το… ταβάνι.

Και άλλη τράπεζα στο στόχαστρο της CrediaBanlk

Τελικά και τράπεζα έχει βάλει στο «στόχαστρο» της για κάποια μελλοντική εξαγορά, αν και όταν προκύψει ευκαιρία, η CrediaBank, εκτός από ασφαλιστική και εταιρεία private banking ή wealth management μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια η διοίκηση δεν διευκρινίζει αν η κίνηση θα αφορά κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού μόνο ότι θα είναι μικρότερου μεγέθους από την πρόσφατη εξαγορά της HSBC Malta. Πάντως η Μάλτα είναι από τις ευνοημένες, μέχρι στιγμής, αγορές μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς θεωρείται ασφαλής προορισμός για καταθέσεις και επενδυτικά κεφάλαια.

Οι τράπεζες εξαγοράζουν εταιρείες με συμπληρωματικές υπηρεσίες

Πάντως η τάση των τραπεζών να εξαγοράζουν εταιρείες που παρέχουν συμπληρωματικές προς αυτές χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες συνεχίζεται αδιάκοπη, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη απόκτηση της Alpha Trust του Φαίδωνα Ταμβακάκη, από την Alpha Bank. Πρόκειται για εισηγμένη με πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών στο Wealth και Asset Management, και κουμπώνει ιδανικά με τις πρόσφατες εξαγορές των Flexfin, Axia Ventures, στην Ελλάδα και τις AstroBank – Altius Insurance και Universal Life στην Κύπρο.

Επίσης μην ξεχνάμε ότι σε διαπραγματεύσεις έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκονται η Optima Bank και η CrediaΒank για την απόκτηση πλειοψηφικών ποσοστών σε Euroxx και Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα μετωπική του ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για ρουσφέτια, ακροδεξιούς υπουργούς και… πρασινοφρουρούς

Δούκας: Προσυπογράφει τη δήλωση Σάντσεθ – «Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά νερό»

«Σύρραξη» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τη Σώτη Τριανταφύλλου: «Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα περί θεσμικών ορίων»