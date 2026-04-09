Πάσχα 2026: Άστατος ο καιρός μέχρι την «ανοιξιάτικη» Κυριακή – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Αστάθεια -με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας- θα παρουσιάσει ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, η αστάθεια θα είναι πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα, ενώ την Κυριακή του Πάσχα προβλέπονται λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπικοί όμβροι στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Από τη Μεγάλη Πέμπτη ως και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα κυλήσει λίγες μόνο τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά. Τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία,… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι άστατες σε αρκετές περιοχές, κυρίως με ήπια φαινόμενα. Συγκεκριμένα, για τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πήλιο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, Πίνδο, κεντρική και βόρεια Εύβοια, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και ορεινά της Κρήτης, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή, αναμένονται τοπικές βροχές σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, κεντρική Εύβοια και ίσως στην Αττική, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την ώρα του Επιταφίου, οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, με εξαίρεση τον βόρειο Έβρο, τον νομό Ξάνθης και ίσως τη βόρεια Εύβοια.

Το Μεγάλο Σάββατο θα είναι, εκτός απροόπτου, η πιο άστατη ημέρα, με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, ανατολικά ορεινά της Λάρισας, Πήλιο, Εύβοια, κεντρική Στερεά, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και ορεινά της Κρήτης.

Για την Ανάσταση, αυξημένη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στις Σποράδες, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Δράμα, η Ξάνθη, οι Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής.

Την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μικρότερη πιθανότητα σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας τους 18 έως 24 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 26 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6, χωρίς να αναμένονται προβλήματα σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις.

Τέλος, ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι την Μεγάλη Πέμπτη θα έχουμε σύννεφα και κάποια φαινόμενα τοπικά στην Αττική, στις Σποράδες και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ μετά το μεσημέρι φαινόμενα ίσως θα έχουμε και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα πέσει και το μεσημέρι θα φτάσει στους 18 στα κεντρικά, από 10 έως 17 στα βόρεια και 21 βαθμούς στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 και στα ανατολικά νησιωτικά από 15 έως και 19.

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε σύννεφα στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ το Μεγάλο Σάββατο νέες συννεφιές θα διασχίσουν τη χώρα στα κεντρικά και τα βόρεια.

Την Κυριακή του Πάσχα θα έχουμε συννεφιές σε Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Τη Δευτέρα του Πάσχα θα έχουμε νέες εκτεταμένες συννεφιές.

Κάποιες βροχές θα έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή σε Βοιωτία, Αττική και Εύβοια, ενώ το Μεγάλο Σάββατο βροχές θα έχουμε Μακεδονία και Θράκη και το βράδυ ίσως βρέξει στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Μετά τις 14/4 και 15/4 θα έχουμε νέες αξιόλογες βροχές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (10/4)

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (11/4)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (12/4)

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (13/4)

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Προφυλακιστέοι η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους και ο σύντροφός της – Τρομακτικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Υποκλοπές μέσω του Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου η δευτεροβάθμια δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών

Στον «αέρα» το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου – Σε φορτισμένο κλίμα η σύσκεψη των συμμετοχόντων