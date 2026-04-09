ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:46
09.04.2026 14:36

Πύργος: Προφυλακιστέοι η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους και ο σύντροφός της – Τρομακτικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης δεκάμηνου βρέφους στον Πύργο, το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλειας, μετα την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος απο την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετα τις απολογιες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού. Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλαβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω το παιδάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενω η μητέρα του κατηγορείται οτι δεν εκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή οι δαγκωματιές δεν ήταν από κάποιο ζώο, αλλά από άνθρωπο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύντροφος της μητέρας ομολόγησε ότι δάγκωνε το μωράκι, όταν νευρίαζε και έπινε.

