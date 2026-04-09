Τραγωδία στους Αμπελόκηπους: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον πέμπτο όροφο

Τραγωδία το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ένας άνδρας έπεσε στον ακάλυπτο από τον 5ο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί στην οδό Αλφειού.
Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
