Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

Συνηθισμένοι στα απρόοπτα οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Νέο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την ακινητοποίηση του συρμού με αποτέλεσμα οι επιβάτες να το πάρουν «ποδαράτο» μέσα στη σήραγγα.

Το πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) λίγο μετά τις 09:00. Ο συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου» με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βγουν στη σήραγγα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως οι επιβάτες περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό της «25ης Μαρτίου» από όπου και βγήκαν.

Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε.

«Από το σταθμό “Μαρτίου” έως το σταθμό “Νέα Ελβετία” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Μαρτίου”.

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό “25η Μαρτίου” στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

