ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:12
09.04.2026 12:02

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

09.04.2026 12:02
Συνηθισμένοι στα απρόοπτα οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Νέο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την ακινητοποίηση του συρμού με αποτέλεσμα οι επιβάτες να το πάρουν «ποδαράτο» μέσα στη σήραγγα.

Το πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) λίγο μετά τις 09:00. Ο συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου» με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βγουν στη σήραγγα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως οι επιβάτες περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό της «25ης Μαρτίου» από όπου και βγήκαν.

Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε.

«Από το σταθμό “Μαρτίου” έως το σταθμό “Νέα Ελβετία” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Μαρτίου”.

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό “25η Μαρτίου” στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

Μετρό: Οι καθυστερήσεις στη γραμμή 4 φέρνουν ζήτημα αποζημιώσεων – Με ορίζοντα το… 2034 η ολοκλήρωση των έργων

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:11
Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

