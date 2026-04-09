Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε διαμέρισμα, χειροπέδες σε 47χρονο (video)

Εργαστήρι υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης είχε στήσει 47χρονος σε μισθωμένο διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε γλάστρες, δύο μεγάλοι ανακλαστικοί θάλαμοι, ειδικές λάμπες ανάπτυξης, συστήματα εξαερισμού και δύο ζυγαριές ακριβείας.

Ο 47χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την έρευνα διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

