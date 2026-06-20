Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια – Σε ολονύχτια επιφυλακή η Πυροσβεστική (Videos)

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Εύβοια στην περιοχή μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη και κοντεύει σχεδόν να σβήσει καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής καθώς στη μάχη με τις φλόγες έπεσαν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης, της 10ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 35 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Παράλληλα συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δύο μηνύματα απο το 112

Γαι την μεγάλη φωτιά ενεργοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανιμσό 112 δύο φορές και συγκεκριμένα:

στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεσοχώρια και #Ραπταίοι, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… June 20, 2026

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Μοναχός ξάπλωσε στον δρόμο για να διακόψει την πορεία του Pride (Video)



Εύβοια: Βελτιώνεται η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κάρυστο – Εκκενώθηκαν δυο οικισμοί (Video)

Κορινθία: Σε εξέλιξη μεγάλες πυρκαγιές σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή – Περισσότεροι από 110 πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά