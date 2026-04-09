search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

EORTASTIKO_PASXA

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένες ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον των ημερών.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της εορταστικής περιόδου, καθώς η κίνηση κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν από την Ανάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα (9/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν ως εξής:

-Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00
-Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00
-Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amea-marathonios

Cillian-Murphy-new
EORTASTIKO_PASXA
ARTEMIS ii new
pikrodafni new
tempi-trena-sygkrousi
xristoforos-kypros
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
epistimonas nasa nekros – new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

amea-marathonios

NETFLIX PLAYGROUND 3
Cillian-Murphy-new
