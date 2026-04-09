Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένες ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον των ημερών.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της εορταστικής περιόδου, καθώς η κίνηση κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν από την Ανάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα (9/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν ως εξής:

-Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00

-Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00

-Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας.

