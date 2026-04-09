search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 09:49

Μαρούσι: Μαχαίρωσε ανήλικο για να του πάρει την αλυσίδα που φορούσε

Αιματηρή ληστεία με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος καθόταν με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών, σε ένα πάρκο στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως, όταν τους πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας και με την απειλή μαχαιριού ζήτησε από τον ανήλικο να του δώσει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του.

Ο 17χρονος αρνήθηκε και τότε ο άγνωστος του επιτέθηκε τραυματίζοντάς τον με το μαχαίρι στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 44χρονη με… 736 κροτίδες!

«Σαρώνει» το αβγό… Akylas στην πασχαλινή αγορά της Θεσσαλονίκης (photos)

Χανιά: Έχασε τη μάχη ο ιερέας που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Θολώνει ξανά το μήνυμα το ΠΑΣΟΚ: Ο Πανούσης έχει τη φαεινή ιδέα για κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα – γιατί όχι Καρυστιανού;

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η οργή για τα ποσά που ζητάει ο ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή συνεχίζεται – ΑμεΑ πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να τρέξουν

NETFLIX: Έξυπνη κίνηση της πλατφόρμας η νέα υπηρεσία «Playground» με περιεχόμενο μόνον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις

Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3