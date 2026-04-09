09.04.2026 08:24

Χανιά: Έχασε τη μάχη ο ιερέας που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 86χρονος πρωτοπρεσβύτερος ιερέας στις Στέρνες Ακρωτηρίου στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο το οποίο συνέβη το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Ο ιερέας, όπως αναφέρει το flashnews.gr, νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων όπου άφησε την τελευταία του πνοή χθες Μεγάλη Τετάρτη.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Μεγάλη Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Στέρνες Ακρωτηρίου όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία.

Το τροχαίο συνέβη όταν, από άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση τις Στέρνες έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.

Ο παπα-Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και, παρά του ότι είχε συνταξιοδοτηθεί, συνέχιζε να ιερουργεί στο χωριό του.

