Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τις εκταφές – Έγινε δεκτό το αίτημα για τη μεταφορά της σορού θύματος στο εξωτερικό

To Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας του Χρήστου Τηλκερίδη να μεταφερθεί η σορός του παιδιού στο εξωτερικό, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις, που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Η απόφαση ελήφθη επειδή, τα εργαστήρια του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ, της Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαβεβαίωσαν ότι δεν μπορουν να γίνουν οι εξετάσεις, που αιτούνται οι γονείς του Χρήστου στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο, ώστε να εγκριθεί η μεταφορά των σορών και άλλων θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών στο εξωτερικό για εξετάσεις.

