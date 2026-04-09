Σήμερα η μεγάλη έξοδος για το Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία, τι καιρό θα κάνει μέχρι τη Δευτέρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να κινείται σε υψηλά επίπεδα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Οι πληρότητες στα πλοία προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ήπιες και τοπικές βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.

Κορύφωση της εξόδου – Γεμάτα πλοία για τα νησιά

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά για τις ημέρες του Πάσχα. Οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία προς τις Κυκλάδες φτάνουν έως και το 100%, ενώ έως και το Μεγάλο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

Χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, περισσότεροι από 12.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα των ημερών. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 δρομολόγια, μεταφέροντας περισσότερους από 12.300 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, όπου πραγματοποιήθηκαν 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 4.440 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τους προορισμούς τους.

Πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική

Σημαντική ήταν και η έξοδος των εκδρομέων με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική. Από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν ακόμη 27.124 διελεύσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ, καθώς πολλά δρομολόγια αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιλέγει και τα πλοία για κοντινούς και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Σήμερα η μεγάλη έξοδος

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες από τους βασικούς λιμένες της Αττικής.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ αν συνυπολογιστεί και η κίνηση στον Αργοσαρωνικό, η δραστηριότητα αυξάνεται σημαντικά.

Ο Πειραιάς σηκώνει και φέτος το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση που φτάνει τους 20.225 επιβάτες.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων και 15 δρομολόγια υδροπτέρυγων, με την επιβατική κίνηση στα ταχύπλοα να εκτιμάται σε 2.322 άτομα.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με περίπου 7.440 επιβάτες, ενώ εκτελούνται και τέσσερα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενισχύοντας τη ροή προς την Εύβοια.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 2.284 άτομα, καταγράφοντας αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Ο καιρός το τριήμερο: Τοπικές βροχές χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις

Ήπια αλλά άστατη αναμένεται να είναι η εικόνα του καιρού από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Τη Μεγάλη Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, κεντρική Εύβοια και πιθανώς στην Αττική, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κατά την ώρα του Επιταφίου οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, με εξαίρεση τον βόρειο Έβρο, τον νομό Ξάνθης και πιθανώς τη βόρεια Εύβοια.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται η πιο άστατη ημέρα, με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, ανατολικά ορεινά της Λάρισας, Πήλιο, Εύβοια, κεντρική Στερεά, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και ορεινά της Κρήτης.

Κατά την Ανάσταση αυξημένη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στις Σποράδες, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Δράμα, η Ξάνθη, οι Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής.

Την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μικρότερη πιθανότητα σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας τους 18 έως 24 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 26 βαθμούς στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6, χωρίς να αναμένονται προβλήματα σε ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μετακινήσεις.

