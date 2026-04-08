Πάτρα: Ξυλοδαρμός 17χρονου από ομάδα 15 ατόμων – Συνελήφθη συνομίληκός του, ταυτοποιήθηκε και 16χρονος

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος στην Πάτρα, που δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα περίπου 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το περιστατικό έγινε την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στην πλατεία Κυψέλης.

Ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του, ενώ στην επίθεση φέρονται να συμμετείχαν άλλα 15 άτομα.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην επίθεση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός ακόμη ανηλίκου, ηλικίας 16 ετών.

Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο 17χρονος κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

