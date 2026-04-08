ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:54
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

08.04.2026 19:49

Στήριξη από την Ένωση Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: H αμφισβήτηση χωρίς τεκμήρια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

08.04.2026 19:49
Την πλήρη στήριξή της στους Ευρωπαίους δικαστικούς λειτουργούς και τους Έλληνες εντεταλμένους Εισαγγελείς εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, μετά τη στοχοποίηση τους από μέλη της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ένωση σε ανακοίνωσή της και με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τους Έλληνες Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και προς όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που ασκούν τα καθήκοντά τους με θεσμική ανεξαρτησία, θάρρος και υψηλό φρόνημα».

Όπως σημειώνει «η Ελληνική έννομη τάξη, με τον ν. 4786/2021, ενσωμάτωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 περί σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία λειτουργεί ως ενιαία ανεξάρτητη αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποκεντρωμένη στα κράτη-μέλη».

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας χωρίς τεκμηρίωση υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

«Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με αποκλειστικό γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο».

Τονίζει, δε, ότι «η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη».

«Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου» καταλήγει.

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη από την Ένωση Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: H αμφισβήτηση χωρίς τεκμήρια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:51
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη από την Ένωση Εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: H αμφισβήτηση χωρίς τεκμήρια υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

aerodromio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 40χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση μεταναστών

konstantopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή για ποινική και πειθαρχική δίωξη κατά του προέδρου της ΕνΔΕ προανήγγειλε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος

1 / 3