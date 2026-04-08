Φωτιά στη Λακωνία, συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε στη περιοχη Ζυγός στη Λακωνία.

Η φωτιά κατακαίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημειό έχουν σπεύσει και επιχειρούν 16 οχήματα με 60 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

