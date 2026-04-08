Μειονοτικό ζήτημα εγείρει πάλι η Άγκυρα με αφορμή τους νέους μουφτήδες στη Θράκη – Αντιδράσεις για τη διαδικασία ανάδειξης

Η διαδικασία ανάδειξης νέων μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις εντάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η Άγκυρα προσπαθεί να εγείρει μειονοτικό ζήτημα με αφορμή τον τρόπο επιλογής των θρησκευτικών ηγετών, ενώ την ίδια στιγμή είχε ήδη αναδειχθεί νέος μουφτής στο Διδυμότειχο, κλείνοντας μια σημαντική εκκρεμότητα για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προκήρυξη των θέσεων μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης. Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, η θητεία κάθε μουφτή ορίζεται σε πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά. Η πρωτοβουλία αυτή είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη διαφανή λειτουργία των μουφτειών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απεξάρτησή τους από εξωτερικές επιρροές.

Η τουρκική αντίδραση και οι «διορισμένοι μουφτήδες»

Η Τουρκία και σκληροπυρηνικοί κύκλοι της μειονότητας αντιδρούν έντονα, υποστηρίζοντας την αναγνώριση των ψευδομουφτήδων και αμφισβητώντας ολόκληρη τη διαδικασία. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι «η Ελλάδα περιφρονεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της Τουρκικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, μη αναγνωρίζοντας τους εκλεγμένους Μουφτήδες».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία διορισμού του μουφτή στο Διδυμότειχο, που χαρακτηρίζεται «προσχηματική εκλογική διαδικασία», χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους της μειονότητας. Η Άγκυρα εκφράζει ανησυχία ότι αντίστοιχες πρακτικές επιχειρούνται τώρα στη Ροδόπη και την Ξάνθη. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας στην επικράτειά της», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Τουρκία προειδοποιεί ότι οι «καταπιεστικές πρακτικές» εις βάρος των ομογενών θα επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις, ενώ διαβεβαιώνει ότι «έχοντας επίσης υπόψη τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».

Από ελληνικής πλευράς, η ορκωμοσία του νέου μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο υπουργείο Παιδείας, χαρακτηρίστηκε ιστορική. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται με πληρότητα και διαφάνεια ένα σύγχρονο και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο επιλογής μουφτήδων» και τόνισε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν θεμέλια της κοινωνικής μας ζωής».

Η εφαρμογή του νόμου 4964/2022, που θεσμοθετεί τη διαδικασία εκλογής μουφτήδων με πενταετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης, σηματοδοτεί μια προσπάθεια σύγχρονης θεσμικής διαχείρισης της μουσουλμανικής μειονότητας, παρά τις συνεχείς διπλωματικές εντάσεις.

