ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 00:45
«Λύγισε» ο Πάνος Ρούτσι: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις, αλλά εγώ ήμουν στο νεκροταφείο»

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνέντευξη Τύπου με θέμα τις εξελίξεις στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, καθώς και οι οικογένειες των αδικοχαμένων Ντένις Ρούτσι, Αναστασίας Παπαγγελή, Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθ. Γεωργούση.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 15:30, ωστόσο ο Πάνος Ρούτσι έφτασε με καθυστέρηση. Όταν ανέβηκε στο βήμα, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν εμφανώς εύθραυστη, καθώς τη σημερινή μέρα, 8 Απριλίου, θα γιόρταζε τα γενέθλια του γιου του, Ντένις. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος βρέθηκε αρκετές ώρες στο νεκροταφείο και αυτός ήταν ο λόγος της καθυστέρησης.

«Ντένις, αν με ακούς, σε αγαπάμε πολύ».

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε λέγοντας: «Έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία σε όλο αυτό που γίνεται. Σήμερα, όπως είπε η γυναίκα μου, ο γιος μου θα έκλεινε τα 26. Θα σβήναμε τα χεράκια του. Θα γελάγαμε. Θα έτρωγε ο Ντένις την τούρτα, έτσι όπως πάντα με το κουτάλι. Κατευθείαν από την τούρτα. Αλλά εγώ σήμερα ήμουν στο νεκροταφείο από το πρωί. Μέχρι την ώρα που ήρθα εδώ του έκανα παρέα. Όπως μου κάνει κι αυτός παρέα τη νύχτα».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη βούλησή του να συνεχίσει ακούραστα τον αγώνα του για δικαίωση: «Εγώ δεν θα πω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουν πολύ καλά όλοι τι κάνανε. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που έχω υποσχεθεί στο παιδί μου. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, εγώ δεν θα σταματήσω όσο αναπνέω, μαζί με τους δικηγόρους, με τους συγγενείς, μαζί με τον κόσμο, να τους κυνηγάμε, όποιοι κι αν είναι, όσο ψηλά και να φτάνουν, θα πάνε εκεί που αξίζουν: Στη φυλακή. Εκεί που αξίζουν. Γιατί ήτανε νέα παιδιά τα πιο πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτά που φύγανε. Είναι και οι τραυματίες που τραβάνε μαρτύριο. Θέλω πάρα πολύ να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι δίπλα μας αυτά τα τρία χρόνια. Και Ντένις, άμα με ακούς εκεί ψηλά, σε αγαπάμε πολύ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ποτέ όμως».

Διαβάστε επίσης:

Μειονοτικό ζήτημα εγείρει πάλι η Άγκυρα με αφορμή τους νέους μουφτήδες στη Θράκη – Αντιδράσεις για τη διαδικασία ανάδειξης

Πάτρα: Ξυλοδαρμός 17χρονου από ομάδα 15 ατόμων – Συνελήφθη συνομίληκός του, ταυτοποιήθηκε και 16χρονος

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τις εκταφές – Έγινε δεκτό το αίτημα για τη μεταφορά της σορού θύματος στο εξωτερικό





Champions League: «Διπλό» τετράδας για Ατλέτικο, 2-0 στην Μπαρτσελόνα – Αβαντάζ και για Παρί, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ στο Παρίσι

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, 89-85 τη Μούρθια και… τώρα Μπιλμπάο

Μέση Ανατολή: Το Σάββατο με Βανς οι συνομιλίες – «Παράλογες» μετά το ισραηλινό «μπουρλότο» λέει το Ιράν, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

Ο Βανς προειδοποιεί το Ιράν να μη σπάσει την εκεχειρία εξαιτίας της κατάστασης στον Λίβανο – «Θα ήταν ανόητο»

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

