«Λύγισε» ο Πάνος Ρούτσι: «Σήμερα θα σβήναμε τα κεράκια του Ντένις, αλλά εγώ ήμουν στο νεκροταφείο»

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνέντευξη Τύπου με θέμα τις εξελίξεις στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, καθώς και οι οικογένειες των αδικοχαμένων Ντένις Ρούτσι, Αναστασίας Παπαγγελή, Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθ. Γεωργούση.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 15:30, ωστόσο ο Πάνος Ρούτσι έφτασε με καθυστέρηση. Όταν ανέβηκε στο βήμα, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν εμφανώς εύθραυστη, καθώς τη σημερινή μέρα, 8 Απριλίου, θα γιόρταζε τα γενέθλια του γιου του, Ντένις. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος βρέθηκε αρκετές ώρες στο νεκροταφείο και αυτός ήταν ο λόγος της καθυστέρησης.

«Ντένις, αν με ακούς, σε αγαπάμε πολύ».

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε λέγοντας: «Έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία σε όλο αυτό που γίνεται. Σήμερα, όπως είπε η γυναίκα μου, ο γιος μου θα έκλεινε τα 26. Θα σβήναμε τα χεράκια του. Θα γελάγαμε. Θα έτρωγε ο Ντένις την τούρτα, έτσι όπως πάντα με το κουτάλι. Κατευθείαν από την τούρτα. Αλλά εγώ σήμερα ήμουν στο νεκροταφείο από το πρωί. Μέχρι την ώρα που ήρθα εδώ του έκανα παρέα. Όπως μου κάνει κι αυτός παρέα τη νύχτα».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη βούλησή του να συνεχίσει ακούραστα τον αγώνα του για δικαίωση: «Εγώ δεν θα πω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουν πολύ καλά όλοι τι κάνανε. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που έχω υποσχεθεί στο παιδί μου. Όποιοι κι αν είναι αυτοί, εγώ δεν θα σταματήσω όσο αναπνέω, μαζί με τους δικηγόρους, με τους συγγενείς, μαζί με τον κόσμο, να τους κυνηγάμε, όποιοι κι αν είναι, όσο ψηλά και να φτάνουν, θα πάνε εκεί που αξίζουν: Στη φυλακή. Εκεί που αξίζουν. Γιατί ήτανε νέα παιδιά τα πιο πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτά που φύγανε. Είναι και οι τραυματίες που τραβάνε μαρτύριο. Θέλω πάρα πολύ να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που είναι δίπλα μας αυτά τα τρία χρόνια. Και Ντένις, άμα με ακούς εκεί ψηλά, σε αγαπάμε πολύ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ποτέ όμως».

