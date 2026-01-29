search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026

Κλείνει για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε και ποιος ο λόγος 

Θα κλείσει για 15 ημέρες τον Μάρτιο το Μετρό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθεί η επέκταση της γραμμής στην Καλαμαριά.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Status107,7, επεσήμανε ότι το Μετρό θα κλείσει στα μέσα Μαρτίου για 15 μέρες και θα επαναλειτουργήσει λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

«Μετά το Πάσχα θα υπάρξει ακόμη μια διήμερη διακοπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επέκταση προς Καλαμαριά μετά το Πάσχα», πρόσθεσε.

Τι ισχύει για το Flyover

Ο υφυπουργός τόνισε ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να παραδοθεί νωρίτερα από τον Μάιο του 2027 η Υπερυψωμένη Ταχεία Λεωφόρος Flyover στους Θεσσαλονικείς.

«Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το έργο, θα παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027. Έχουμε όμως ζητήσει να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργασίες για να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι Θεσσαλονικείς. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το παραδώσουμε πριν από τον Μάιο του 2027», τόνισε ο κ. Ταχιάος.

Ερωτηθείς για την έκταση του Flyover αλλά και για τα οχήματα που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν πάνω στην μεγαλύτερη, όπως είπε, γέφυρα της Ελλάδας, υπογράμμισε: «Το έργο Flyover, θα ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και θα ολοκληρώνεται λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Απο αυτή την γέφυρα θα μπορούν να περνούν μόνο ιχ αυτοκίνητα και φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων, θα έχει 2 συν 2 λωρίδες κυκλοφορίας, δεν θα έχει διόδια και θα είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα. Επιπλέον θα έχει ηχοπετάσματα. Ζητήσαμε μάλιστα να μπουν αυτά σε όλο το μήκος της διεπαφής με τον αστικό ιστό έτσι ώστε να μην υπάρχει όχληση και επίσης να μπουν και στον περιφερειακό».

«Επιπλέον μελετάμε αυτή τη στιγμή την δημιουργία του δρόμου που θα συνδέει τον κόμβο Κ11 με την Ραιδεστό για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένας δακτύλιος που θα αλλάξει τις κινήσεις από το Πανόραμα προς την πόλη και αντίστροφα και από τη Θέρμη προς την πόλη επίσης», συμπλήρωσε.

