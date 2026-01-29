Κακοκαιρία Kristin – Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου καιρού: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική – Ποιες άλλες περιοχές θα «χτυπηθούν»

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο εκδόθηκε την Τετάρτη (28/1) προχώρησε η ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο. Ήδη από το πρωί της Πέμπτης (29/1) η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin έχει ξεκινήσει με βροχές τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα, Πέμπτη (29/1):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα (29/1)

Πιο αναλυτικά για τον καιρό σήμερα (29/1), προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ναρκωτικά αξίας 900.000 ευρώ σε φορτηγό στο Ρίο, δύο συλλήψεις (photos)

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ