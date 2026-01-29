search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 11:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 10:27

Πάτρα: Ναρκωτικά αξίας 900.000 ευρώ σε φορτηγό στο Ρίο, δύο συλλήψεις (photos)

29.01.2026 10:27
rio_narkotika_new

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι λιμενικές αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Πάτρα και Αθήνα, με την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και τη σύλληψη δύο ανδρών.

Η αξία των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν εκτιμάται ότι αγγίζει τις 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου 2026, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας προχώρησαν στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 61 και 45 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρείας συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του Γραφείου Ασφάλειας, των Ομάδων Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού και της αντίστοιχης ομάδας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο φορτηγού στην ανατολική προβλήτα Ρίου Αχαΐας, το οποίο είχε αποβιβαστεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής Αντιρρίου-Ρίου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο φορτίο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης κατασχέθηκαν 100 αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,7 κιλών, καθώς και 40 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (hashish), βάρους 21,17 κιλών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε στην Αθήνα, όπου, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, συνελήφθη ο 45χρονος στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς διατηρούσε αποθήκη με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκόλλητες ετικέτες ελληνικών και ισπανικών εταιρειών, παραστατικά αγοράς και διακίνησης, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ, προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, καθώς και όλα τα συναφή ευρήματα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ συγγενών σε εστιατόριο – Συνελήφθη ένα άτομο

Χειροπέδες σε 29χρονο που επιτέθηκε με… γάντζους σε ζευγάρι και έσπασε ΑΤΜ

Ανησυχητική αύξηση των αυτοτραυματισμών και της αυτοκτονικότητας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vougiouklaki-fonsou-new
LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη – Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά της» (Video)

doctor_new
ΥΓΕΙΑ

«Μπόνους» 40.000 ευρώ σε όσους νέους γιατρούς επιλέγουν δυο ειδικότητες – Ποιες είναι αυτές

ROUSSOPOULOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΝΔ: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – Θα διεξαχθει 15, 16 και 17 Μαΐου

biolanta new
ΕΛΛΑΔΑ

Bιολάντα: Σήμερα οι κηδείες των 3 εργατριών – Οι καταθέσεις των υπαλλήλων για τη μυρωδιά

AVLONITIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Παραίτηση Αυλωνίτη με επίθεση στον Κασσελάκη -«Το σύνθημα για συμμετοχική δημοκρατία έγινε κουρελόχαρτο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 11:48
vougiouklaki-fonsou-new
LIFESTYLE

Άννα Φόνσου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν παρεξηγημένη – Ήμουν μεγάλη θαυμάστριά της» (Video)

doctor_new
ΥΓΕΙΑ

«Μπόνους» 40.000 ευρώ σε όσους νέους γιατρούς επιλέγουν δυο ειδικότητες – Ποιες είναι αυτές

ROUSSOPOULOS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΝΔ: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – Θα διεξαχθει 15, 16 και 17 Μαΐου

1 / 3