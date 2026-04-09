Βούλα: 12χρονη εντοπίστηκε μέσα σε λεωφορείο – Έφυγε από το σπίτι της καταγγέλλοντας τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία

Αστυνομικοί της ομάδας εντόπισαν στην οδό Βάρης-Κορωπίου, μέσα σε αστικό λεωφορείο, της ΟΣΥ μια ανήλικη 12 ετών ασυνόδευτη..

Το κορίτσι είπε στους αστυνομικούς, ότι έφυγε από το σπίτι της καταγγέλλοντας τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία.

Χθες το βράδυ συνελήφθη η μητέρα της, 51 ετών, ενώ αναζητείται ο πατέρας.

Η μητέρα κατηγορείται για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Βάρης–Βουλιαγμένης.

Θεσσαλονίκη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε διαμέρισμα, χειροπέδες σε 47χρονο (video)

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Μαρούσι: Μαχαίρωσε ανήλικο για να του πάρει την αλυσίδα που φορούσε