ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:10
09.04.2026 12:04

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

09.04.2026 12:04
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:09
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

ΣΙΝΕΜΑ

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

