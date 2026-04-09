Στον «αέρα» το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου – Σε φορτισμένο κλίμα η σύσκεψη των συμμετοχόντων

Απόφαση στο «παρά πέντε» για το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου μετά την άκαρπη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης με τους συμμετέχοντες να αποχωρούν χωρίς κοινή γραμμή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν ακόμη και λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση.

Το κλίμα στη συνάντηση περιγράφεται ως ιδιαίτερα φορτισμένο, με κυρίαρχο στοιχείο την έντονη πίεση που –όπως αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι– ασκείται το τελευταίο διάστημα από τις αρμόδιες αρχές ειδικά μετά και τις διώξεις σε εφτά άτομα που συνελήφθησαν να παρασκευάζουν ρουκέτες με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα , οι ρουκετατζήδες εμφανίζονται διχασμένοι, με αρκετούς να αποφεύγουν να δεσμευτούν για το αν και υπό ποιες συνθήκες θα πραγματοποιηθεί το έθιμο.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το ζήτημα της ευθύνης για τη διεξαγωγή του εθίμου με όρους ασφάλειας, εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει προσπάθειες να μπει ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο, με μέτρα προστασίας για τις κατοικίες και συγκεκριμένο σχεδιασμό στη ρίψη των ρουκετών. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση δείχνει πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο διαδικαστικό, αλλά βαθύτερο, καθώς σχετίζεται με την έλλειψη κοινής στάσης και ξεκάθαρης θεσμικής κάλυψης.

Η επιστολή των κατοίκων του χωριού

Τα προηγούμενα χρόνια πάντως κάτοικοι στον Βροντάδο Χίου είχαν στείλει επιστολή ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να μην επιτρέψουν το έθιμο το οποίο έχει ταυτιστεί με την ημέρα της Ανάστασης και έχει τις ρίζες του από την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Στην επιστολή τους κάτοικοι του χωριού ανέφεραν προς τον διευθυντή της Αστυνομίας Χίου:

«Απευθυνόμαστε ξανά σε εσάς, όπως πράξαμε και την προηγούμενη χρονιά, με την ελπίδα αυτή τη χρονιά να εισακουστούν οι παρακλήσεις μας και η Ελληνική Αστυνομία να προστατεύσει αποτελεσματικά εμάς και τις περιουσίες μας. Όπως είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε, η επερχόμενη μεγάλη εορτή του Πάσχα για εμάς, τους κατοίκους του Βροντάδου, (Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερυθιανής) σημαίνει ότι θα δούμε για ακόμα μια φορά το τόπο μας να γίνεται εμπόλεμη ζώνη, με εκατοντάδες ρουκέτες να εκτοξεύονται προς τα σπίτια μας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε αυτά αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι πρόδηλο ότι ο «ρουκετοπόλεμος» αποτελεί μια έκνομη δραστηριότητα, η οποία παρόλα αυτά διεξάγεται κανονικά, με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Αστυνομίας.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η Ελληνική Αστυνομία συμπράττει δια της ανοχής της σε αυτή την παράνομη ενέργεια. Σας ζητάμε λοιπόν να πράξετε τα δέοντα ώστε να μην καταστεί για ακόμα μια φορά ο νόμος κενό γράμμα. Σας ζητάμε απλώς να προστατεύσετε εμάς και τις περιουσίες μας. Είναι κρίσιμο να καταστήσετε σαφές ότι φέτος δεν θα επιτραπούν οι ρίψεις ρουκετών, ώστε να μπορέσουμε εμείς και οι οικείοι μας να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα, χωρίς το φόβο ότι μια ρουκέτα θα χτυπήσει το σπίτι μας ή εμάς».

Σύμφωνα με το έθιμο χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες εκτοξεύονται ανάμεσα στις δυο εκκλησίες της περιοχής, την Παναγία Ερειθιανή και τον Άγιο Μάρκο. Στόχος είναι οι μεν να πετύχουν τον τρούλο και το έμβλημα του Αγίου Μάρκου ενώ οι δε το ρολόι του καμπαναριού της Παναγίας Ερειθιανής. Οι προετοιμασίες για τον ρουκετοπόλεμο, γίνονται μήνες πριν το Πάσχα, ενώ μέχρι και ξένα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ασχοληθεί με διάφορα ντοκιμαντέρ για το συγκεκριμένο έθιμο. Την επόμενη ημέρα της Ανάστασης γίνεται η καταμέτρηση των ρουκετών που βρήκαν το στόχο τους και αναδεικνύεται ο νικητής.

