Χίος: Χειροπέδες σε επτά άτομα μετά τους τραυματισμούς κατά την κατασκευή ρουκετών για την Ανάσταση

Στη σύλληψη επτά ατόμων προχώρησαν οι Αρχές της Χίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, αλλά και για εμπρησμό από αμέλεια κατά συναυτουργία. Από τους συλληφθέντες, τέσσερις -τρεις άνδρες και μία γυναίκα- νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Χίου.

Οι τραυματισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 5/4, όταν οι συλληφθέντες κατασκεύαζαν αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στον Βροντάδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκλήθηκε έκρηξη κατά την ανάμειξη των υλικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για το γέμισμα των ρουκετών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου εντόπισαν τον χώρο και προχώρησαν σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, ταυτοποιώντας και συλλαμβάνοντας άμεσα τους επτά ημεδαπούς.

Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν 180 ρουκετόξυλα, 30 κιλά μείγματος υλικών, 20 κιλά κάρβουνο, καθώς και αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών, μπαταρία αυτοκινήτου, μίξερ, καλούπια και εργαλεία κατασκευής ρουκετών. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης καμένα ρούχα και υπολείμματα καμένων υλικών.

Στο σημείο μετέβησαν εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για αυτοψία. Την προανάκριση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα politischios.gr και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Μ. Δευτέρας, 6/4, τρεις άνδρες και μία γυναίκα παρέμεναν νοσηλευόμενοι στη Χειρουργική Κλινική με εκτεταμένα εγκαύματα.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας εάν απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν άμεσα, σήμερα (06-04-2026) στη Χίο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, επτά (7) άτομα – ημεδαποί (-6- άνδρες και γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια και κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι προαναφερόμενοι δράστες, βραδινές ώρες χθες (05-04-2026), ενώ κατασκεύαζαν από κοινού παράνομα αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη στη Χίο, τραυματίστηκαν από ανάφλεξη μείγματος υλικών, προοριζόμενου για γέμιση των ρουκετών.

Η συγκεκριμένη αποθήκη εντοπίστηκε από αστυνομικούς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδια μηχανή ανάμειξης υλικών συνδεδεμένη με καλώδια εκκίνησης μπαταρίας,

αυτοσχέδια κατασκευή σύσφιξης καλουπιών,

180 ρουκετόξυλα,

μπαταρία αυτοκινήτου,

μίξερ,

στρογγυλό κόσκινο,

καρφί στερέωσης καλουπιού,

14 καλούπια που είχαν υποστεί καύση,

μπρούτζινο εργαλείο («κόπανος»),

30 κιλά μείγματος υλικών, προοριζόμενο για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών,

σύρμα περιτύλιξης,

σακούλα με κόλλα,

πήλινη γάστρα,

5 πλαστικά δοχεία

20 κιλά κάρβουνο και

καμένα ρούχα.

Στο χώρο του συμβάντος μετέβησαν για διενέργεια αυτοψίας, εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Διαβάστε επίσης:

