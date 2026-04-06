search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 08:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Πληροφορίες ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

Με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) πέντε άτομα στο Σκυλίτσειο νοσοκομείου Χίου.

Οι τέσσερις από τους τραυματίες στη Χίο είναι σε σοβαρή κατάσταση από τα εγκαύματα, ενώ ένα πέμπτο άτομο έλαβε εξιτήριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες ενόψει της Ανάστασης, στο πλαίσιο του παραδοσιακού ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιούσαν ανεφλέγη, προκαλώντας τα σοβαρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο παραμένουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Πρόκειται για έναν περίπου 40 ετών και τρία νεαρά άτομα ηλικίας 20 έως 25 ετών. Η κατάσταση της υγείας τους θα επανεκτιμηθεί μέσα στην ημέρα, προκειμένου να αποφασιστεί αν απαιτείται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Μαρούσι: Θρίλερ με διπλή πτώση 27χρονης από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Τροχαίο με εγκλωβισμό μέσα σε σήραγγα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Τι να κάνετε αν δεν πάρετε το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέγαση σε κρίση: Χαμηλή ικανοποίηση στην Ελλάδα και νέοι εγκλωβισμένοι σε ακριβές κατοικίες

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά» – Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση μετά το ατύχημα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων στο Αγγελοχώρι

BUSINESS

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Για παραλήρημα Τραμπ που «απειλεί με εγκλήματα πολέμου» μιλούν οι Δημοκρατικοί: «Αντισταθείτε στην τρέλα του», λέει πρώην ένθερμη fun του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για τους χειρισμούς με την άρση ασυλίας - Αλλαγή πλεύσης εξετάζει το Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3