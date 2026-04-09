Έξυπνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει την καρδιακή ανεπάρκεια 5 χρόνια πριν από την εμφάνισή της- Έλληνας ο επιστήμονας που ηγείται της έρευνας

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανέπτυξαν ένα απλό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας πέντε χρόνια πριν από την ανάπτυξή του. Ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης, καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι οι ερευνητές κάνουν ένα μεγάλο βήμα μπροστά στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, αξιοποιώντας τη βιοεπιστήμη και την πληροφορική, όπως αναφέρει ο The Gurdian.

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από την πάθηση κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλεί αίμα σε όλο το σώμα όσο καλά θα έπρεπε. Η ανίχνευση περιπτώσεων πριν εξελιχθούν σε καρδιακή ανεπάρκεια θα ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, λένε οι ειδικοί. Οι γιατροί θα μπορούσαν να προετοιμαστούν καλύτερα και να διαχειριστούν την πάθηση σε πρώιμο στάδιο ή ακόμα και να την αποτρέψουν εντελώς.

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε από μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αναζητά σημάδια στο λίπος γύρω από την καρδιά που υποδεικνύουν εάν υπάρχει φλεγμονή και αν είναι ανθυγιεινή. Τα σημάδια δεν είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι.

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε τρόπος για την ακριβή πρόβλεψη της καρδιακής ανεπάρκειας χρησιμοποιώντας τακτικές αξονικές τομογραφίες καρδιάς, ανέφεραν οι ερευνητές. Το εργαλείο παρέχει στους γιατρούς μια βαθμολογία κινδύνου ενός ασθενούς που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα, όπως το πόσο στενά θα πρέπει να παρακολουθούνται οι ασθενείς.

Όσοι ανήκαν στην ομάδα υψηλότερου κινδύνου είχαν 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια από όσους ανήκαν στην ομάδα χαμηλότερου κινδύνου και είχαν περίπου μία στις τέσσερις πιθανότητες να εμφανίσουν την πάθηση εντός πέντε ετών.

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύτηκε και επικυρώθηκε σε 72.000 ασθενείς από εννέα NHS trusts στην Αγγλία , οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για μια δεκαετία μετά τις αξονικές τομογραφίες τους. Προέβλεψε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας τα επόμενα πέντε χρόνια με ακρίβεια 86%. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στο Journal of the American College of Cardiology.

Ο Χαράλαμπος Αντωνιάδης, καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε: «Χρησιμοποιήσαμε τις εξελίξεις στη βιοεπιστήμη και την πληροφορική για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Το νέο μας εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα από την αξονική τομογραφία καρδιάς και να παράγει μια απόλυτη βαθμολογία κινδύνου για κάθε ασθενή χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Παρόλο που αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε αξονικές τομογραφίες καρδιάς, τώρα εργαζόμαστε για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε οποιαδήποτε αξονική τομογραφία θώρακος, που πραγματοποιείται για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτό θα επιτρέψει στους γιατρούς να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο θεραπείας των ασθενών, παρέχοντας την πιο εντατική θεραπεία σε όσους διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο».

Η ομάδα της Οξφόρδης επιδιώκει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την εφαρμογή του εργαλείου σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του NHS . Ελπίζουν να το προσθέσουν στην τακτική ανάλυση αξονικής τομογραφίας καρδιάς που πραγματοποιείται σε ακτινολογικά τμήματα νοσοκομείων.

Η Δρ. Σόνια Μπάμπου-Ναραγιάν, κλινική διευθύντρια του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς, το οποίο χρηματοδότησε τη μελέτη, δήλωσε: «Η καρδιακή ανεπάρκεια διαγιγνώσκεται συστηματικά πολύ αργά, μερικές φορές μόνο όταν ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο. Η καθυστερημένη διάγνωση μπορεί να σημαίνει ότι οι ασθενείς έχουν ήδη σοβαρή βλάβη στον καρδιακό μυ, η οποία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίζουν την καρδιακή ανεπάρκεια νωρίτερα, παρακολουθώντας στενότερα όσους διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Η έγκαιρη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι ζωτικής σημασίας – σημαίνει ότι οι γιατροί μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την πάθηση κάποιου, γεγονός που τους δίνει μια μαχητική πιθανότητα να ζήσουν περισσότερο με καλύτερη υγεία. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει τη δύναμη της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την απελευθέρωση βελτιώσεων στην καρδιαγγειακή φροντίδα.».

Οι ειδικοί λένε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε την υγεία της καρδιάς είναι να τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά , να παραμένετε σωματικά δραστήριοι, να διατηρείτε ένα υγιές βάρος, να διακόπτετε το κάπνισμα, να μειώνετε την κατανάλωση αλκοόλ και να διατηρείτε την αρτηριακή πίεση υπό έλεγχο.

