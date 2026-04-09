Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά προς το υπουργείο Υγείας: «Να αποσυρθεί η τροπολογία που επιβάλλει το καθεστώς “Gatekeeping”»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει την έντονη δυσφορία, αλλά και την κάθετη αντίθεσή του στην νέα τροπολογία του υπουργείου Υγείας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ουσιαστικά προωθεί το σύστημα “Gatekeeping”, το οποίο εμποδίζει την άμεση πρόσβαση των πολίτων στον ειδικό γιατρό. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γιατρών του Πειραιά, πρόκειται για μια «αιφνιδιαστική και άνευ διαβούλευσης ψήφιση κατά πλειοψηφία σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών της τροπολογίας 470/118 3.4.2026 για το “Gatekeeping”».

Διευκρινίζεται ότι ο όρος gatekeeper (φύλακας) στο χώρο της υγείας αναφέρεται στο ρόλο του προσωπικού ή οικογενειακού γιατρού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ο οποίος λειτουργεί ως το πρώτο σημείο επαφής του ασθενούς με το σύστημα υγείας. Ο gatekeeper ελέγχει και κατευθύνει την πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ειδικούς γιατρούς ή νοσοκομεία, λειτουργώντας ουσιαστικά ως “φίλτρο”. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας ασθενής που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κοιλιακή χώρα, πρώτα θα πρέπει να εξεταστεί από τον Παθολόγο ή το γενικό γιατρό ο οποίος στη συνέχεια θα τον παραπέμψει στο γαστρεντερολόγο.

Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτό έχει εφαρμοστεί στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, γι΄αυτό και όποιες προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν και στη χώρα μας, έχουν βρει σφοδρότατες αντιδράσεις από την πλευρά των Ελλήνων γιατρών.

Μάλιστα όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ) η ρύθμιση έγινε χωρίς η κυβέρνηση να διαβουλευτεί με τους εκπροσώπους των λειτουργούν του Ιπποκράτη.

«Στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδας ψηφίστηκε η ρύθμιση για τον «Προσωπικό Ιατρό» που αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Νόμου 5157/2024 υπό τον παραπλανητικό τίτλο: «Κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις». Η Κυβέρνηση επιβάλλει το καθεστώς “Gatekeeping” χωρίς να εισακούσει, να ενημερώσει ή να συμβουλευθεί τους πλέον αρμόδιους και άμεσα επηρεαζόμενους, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους.» αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΣΠ.

Η ρύθμιση αυτή υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του «Προσωπικού Γιατρού» παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός, όπως εξηγεί ο ΙΣΠ.

«Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους! Εξ αυτών οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόνο 1.462 είναι ιδιώτες-γιατροί συμβεβλημένοι.».

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν «Προσωπικό Ιατρό», αναφέρει ο ΙΣΠ.

Με το άρθρο 5 της Τροπολογίας 470/118 3.4.2026 επιχειρείται επιβολή “Gatekeeping” ενώ ήδη δεν υπάρχει επαρκής αριθμός «Προσωπικών Ιατρών» και δεν έχει εξασφαλιστεί καθολική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας, σημειώνει.

Παράλληλα στηρίζεται στη λογική της υποχρεωτικής συμμετοχής χωρίς διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, ενημέρωση της κοινωνίας και στάθμιση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η ανάλογη ρύθμιση στη Βρετανία.

Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης επισημαίνει:

«Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το “Gatekeeping” προκαλεί σειρά προβλημάτων. Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

«Η επιβολή μιας ρύθμισης που εισηγήθηκαν και ψήφισαν κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί χωρίς να έχουν προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό, όσο και λειτουργικό πλαίσιο.» εξηγεί ο σύλλογος.

Τι ζητάει ο ΙΣΠ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά καλεί την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους.

«Επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε με την καθημερινή εμπειρία και το έργο μας να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό, επαρκώς στελεχωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.» αναφέρουν οι εκπρόσωποι των γιατρών του Πειραιά και προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν με κάθε θεσμικό μέσο.

