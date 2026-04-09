Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

Η νηστεία χωρίς λάδι δεν αποτελεί απλώς μια διατροφική επιλογή, αλλά μέρος μιας ευρύτερης λογικής εγκράτειας και απλότητας. Φυσικά, έχει και τη θρησκευτική της σημασία, με πολλούς πιστούς να τηρούν ευλαβικά έθιμα νηστείας.

Μια από τις πιο γνωστές παραδόσεις την περίοδο του Πάσχα είναι η αποχή από το λάδι και το κρασί. Παρακάτω παρουσιάζουμε τρία νηστίσιμα πιάτα που αν και δεν περιέχουν λάδι, δεν χάνουν τη νοστιμιά τους!

Φακές

Οι φακές αποτελούν μια από τις πιο εύκολες λύσεις. Μπορούν να μαγειρευτούν και χωρίς λάδι, ισορροπώντας θαυμάσια με λίγο ξίδι ή λεμόνι, ενώ μπορούν να μετατραπούν και σε σαλάτα με ωμά λαχανικά, σε περίπτωση που θέλετε να γευτείτε κάτι πιο δροσερό.

Σούπα με λαχανικά

Μια απλή σούπα με πατάτα, καρότο, κρεμμύδι και σέλινο είναι επίσης μια υπέροχη επιλογή που σε περιόδους αυστηρής νηστείας λειτουργεί καλύτερα απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Το λεμόνι ή το πιπέρι στο τέλος δίνουν την απαραίτητη ένταση, ενώ αν αναζητάτε κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο, δοκιμάστε μια ταχινόσουπα με τα λαχανικά που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο σας. Το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει!

Μακαρονάδα με σάλτσα

Αν πάλι δεν θέλετε σούπα ή όσπρια, τι θα λέγατε για μια λαχταριστή μακαρονάδα; Κι όμως, μπορεί να σταθεί και χωρίς λάδι και να είναι πεντανόστιμη! Μπορείτε να προσθέσετε λαχανικά που μαγειρεύονται με λίγο νερό, ντομάτα ή πελτέ και αρωματικά. Το νερό από τα ζυμαρικά βοηθά τη σάλτσα να δέσει καλύτερα, ενώ μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι τα λιγκουίνι με σέλερι και ταχίνι!

Να θυμάστε ότι οταν αφαιρούμε το ελαιόλαδο, το φαγητό δεν χάνει απαραίτητα τη νοστιμιά του. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, η απουσία του λαδιού μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις γεύσεις, καθώς το λεμόνι, το ξίδι, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά έρχονται στο προσκήνιο!

Διαβάστε επίσης:

Πρωτεΐνη: Πώς να βελτιστοποιήσετε την πρόσληψή της – Τα 7 συνηθέστερα λάθη

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά προς το υπουργείο Υγείας: «Να αποσυρθεί η τροπολογία που επιβάλλει το καθεστώς “Gatekeeping”»

Νέα έρευνα: Ποιος ωφελείται περισσότερο από τα φάρμακα απώλειας βάρους;



