Artemis II: Το viral βίντεο από την αποστολή της NASA που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας και η αλήθεια για το οπτικό υλικό

Ευκαιρία να οργιάσουν οι θεωρίες συνωμοσίας πρόσφερε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αποστολή Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη πτήση σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη εδώ και πάνω από 50 χρόνια, που χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Αφορμή στάθηκε ένα στιγμιότυπο από συνέντευξη των αστροναυτών της αποστολής – των Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen – στο CNN, το οποίο αναπαράχθηκε ευρέως.



Στο επίμαχο βίντεο, που κυκλοφόρησε κυρίως στην πλατφόρμα X, χρήστες εστιάζουν σε ένα λούτρινο παιχνίδι που αιωρείται μέσα στο σκάφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, εμφανίζεται ένα «οπτικό σφάλμα» που –κατά την άποψή τους– αποδεικνύει χρήση green screen.



Η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο κάνει λόγο για «αποτυχία επαυξημένης πραγματικότητας» και αφήνει αιχμές ότι η αποστολή δεν είναι αυθεντική, επιχειρώντας να ενισχύσει τη θεωρία ότι τα πλάνα είναι κατασκευασμένα.





Επεξεργασμένο το βίντεο, λέει το ThePremium24

Ωστόσο, η βάση αυτών των ισχυρισμών φαίνεται να είναι προβληματική. Σύμφωνα με ανάλυση που επικαλείται το μέσο The Premium 24, το υποτιθέμενο «σφάλμα» δεν εμφανίζεται στις αυθεντικές μεταδόσεις της αποστολής.



Αντιθέτως, το συγκεκριμένο οπτικό στοιχείο φαίνεται να προκύπτει από επεξεργασμένη εκδοχή του βίντεο, πιθανότατα λόγω επαναμετάδοσης με τεχνολογία chroma key (green screen overlay), η οποία δημιούργησε τεχνητά artefacts.

There’s a video going around claiming a “glitch” during a NASA Artemis II livestream showed green screen text on a plush toy.



The original broadcast does NOT show green screen text on the plush toy. The circulating version has been altered to create confusion. pic.twitter.com/qDVpPzj0hQ April 5, 2026

Όπως επισημαίνεται, «το αρχικό υλικό δεν περιλαμβάνει κανένα τέτοιο στοιχείο» και η διαστρεβλωμένη εκδοχή που κυκλοφορεί έχει αλλοιωθεί, οδηγώντας σε παραπλανητικά συμπεράσματα.



Στην περίπτωση της αποστολής Artemis II, οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί για «σκηνοθετημένα πλάνα» δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αλλά σε επεξεργασμένο υλικό που κυκλοφόρησε εκτός του αρχικού πλαισίου. Ήταν αρκετό, όμως για να δημιουργήσει σύγχυση.

