search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη… υπερφόρτωσε τον κώδικά της και οι εταιρείες έχασαν τον έλεγχο

Οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο, απρόσμενο πρόβλημα: παράγουν περισσότερο κώδικα απ’ όσο μπορούν να διαχειριστούν.

Η αλλαγή έγινε εμφανής όταν μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υιοθέτησε το Cursor, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που γράφει κώδικα. Η παραγωγή αυξήθηκε από 25.000 σε 250.000 γραμμές τον μήνα.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί εκκρεμότητα ενός εκατομμυρίου γραμμών προς έλεγχο.

«Ο όγκος του κώδικα και η αύξηση των ευπαθειών είναι κάτι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν», δήλωσε η Joni Klippert της StackHawk, επισημαίνοντας και την πίεση που μεταφέρθηκε σε άλλα τμήματα, όπως πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών, όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι New York Times.

Η «έκρηξη» των εργαλείων Α.Ι.

Από το περασμένο έτος, εργαλεία προγραμματισμού από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν εξαπλωθεί ραγδαία.

Με τη βοήθειά τους, οι εργαζόμενοι παράγουν κώδικα πολύ πιο γρήγορα, ενώ πλέον και μη μηχανικοί μπορούν να δημιουργούν εφαρμογές μέσα σε λίγες ώρες.

Το φαινόμενο έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «υπερφόρτωση κώδικα».

Παραγωγικότητα με κόστος

Για πολλούς εργαζόμενους, τα εργαλεία Α.Ι. λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας, επιτρέποντας μεγαλύτερη εστίαση στις ιδέες.

Ωστόσο, η ταχύτητα αυτή δημιουργεί νέα προβλήματα. Δεν υπάρχουν αρκετοί έμπειροι μηχανικοί για να ελέγξουν τον αυξημένο όγκο κώδικα για λάθη και κινδύνους.

Τα έργα ανοιχτού κώδικα έχουν ήδη κατακλυστεί από συνεισφορές που παράγονται με Α.Ι., ενώ σφάλματα μπορούν να οδηγήσουν σε ευπάθειες ή σε κατάρρευση λογισμικού.

Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Η ευρεία χρήση της Α.Ι. έχει ενισχύσει και τις ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας.

Εταιρείες όπως η Pinterest, η Block και η Atlassian έχουν προχωρήσει σε απολύσεις, επικαλούμενες αυξημένη αποδοτικότητα.

«Έργα που απαιτούσαν εκατοντάδες μηχανικούς μπορούν πλέον να γίνουν από δεκάδες», ανέφερε ο CTO της Meta, Andrew Bosworth.

Οι «agents» αλλάζουν το παιχνίδι

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έφερε και την άνοδο των λεγόμενων agents, εργαλείων που μπορούν να δημιουργούν λογισμικό σχεδόν αυτόνομα.

Με ελάχιστη καθοδήγηση, παράγουν προγράμματα σε κλάσμα του χρόνου που απαιτούσε ένας άνθρωπος, οδηγώντας σε μαζική παραγωγή κώδικα.

Ο αυξημένος όγκος δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ελέγχου. Συχνά δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση σφαλμάτων σε κώδικα που παράγεται από Α.Ι.

Παράλληλα, υπάρχει έλλειψη ειδικών ασφάλειας εφαρμογών, ενώ προκύπτουν και νέοι κίνδυνοι, όπως η αποθήκευση εταιρικού κώδικα σε προσωπικούς υπολογιστές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες έχουν επιβάλει υποχρεωτικό ανθρώπινο έλεγχο σε κάθε γραμμή κώδικα.

Πίεση και στο ανοιχτό λογισμικό

Το φαινόμενο επηρεάζει και τις κοινότητες ανοιχτού κώδικα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η μαζική εισροή συνεισφορών — πιθανώς από bots — οδήγησε ακόμη και σε περιορισμό πρόσβασης.

Ο κίνδυνος για την ποιότητα και την ασφάλεια του κώδικα θεωρείται υψηλός.

Η απάντηση: περισσότερη Α.Ι.

Απέναντι στην υπερφόρτωση, αρκετές εταιρείες στρέφονται… ξανά στην τεχνητή νοημοσύνη, αναπτύσσοντας εργαλεία που ελέγχουν τον κώδικα που παράγεται από Α.Ι.

Το βέβαιο είναι ότι το μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού αλλάζει ραγδαία και οι εταιρείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3