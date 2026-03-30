Η OpenAI πήρε μια από τις πιο απρόσμενες αποφάσεις της μέχρι σήμερα: έκλεισε το Sora, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιαζόταν ως το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το ChatGPT.

Μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν από την απόφαση, τίποτα δεν έδειχνε αυτή την εξέλιξη. Όταν ο Σαμ Άλτμαν βρέθηκε στο Λος Άντζελες για το afterparty των Όσκαρ του Vanity Fair, η εταιρεία του ήταν πολύ κοντά στο να αδειοδοτήσει το Sora σε στούντιο του Χόλιγουντ.

Μετά την τεράστια επιτυχία του ChatGPT, το Sora παρουσιαζόταν ως το επόμενο μεγάλο βήμα για το ευρύ κοινό: μια εφαρμογή που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο με τον εαυτό τους σε οποιοδήποτε σενάριο, από μπασκετικές φιγούρες τύπου Harlem Globetrotters μέχρι μονομαχίες με φωτόσπαθα απέναντι στον Darth Vader.

Το όραμα είχε ήδη προσελκύσει τη Disney. Ο CEO Bob Iger συμφώνησε να επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και να επιτρέψει τη χρήση χαρακτήρων από Marvel, Pixar και άλλα franchises μέσα στα βίντεο του Sora, δίνοντας παράλληλα ισχυρή στήριξη στην τεχνολογία σε μια περίοδο έντονων ανησυχιών για τα πνευματικά δικαιώματα.

Και όμως, λίγο αργότερα, η OpenAI αποφάσισε αιφνιδιαστικά να κλείσει το Sora.

Η απόφαση προκάλεσε σοκ, ακόμη και στη Disney, με στελέχη να ενημερώνονται λιγότερο από μία ώρα πριν την ανακοίνωση. Στο παρασκήνιο, όμως, το Sora είχε ήδη αρχίσει να μετατρέπεται σε βάρος για την εταιρεία, ειδικά καθώς η OpenAI έσφιγγε τη στρατηγική της ενόψει πιθανής εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η απόφαση ήρθε ξαφνικά και αιφνιδίασε ακόμα και συνεργάτες όπως η Disney. Πίσω από αυτήν, όμως, κρύβονται υψηλό κόστος, χαμηλή απόδοση και μια σαφής αλλαγή στρατηγικής.

Τι ήταν το Sora και γιατί έκανε τόσο μεγάλο hype

Το Sora ήταν μια εφαρμογή που μετέτρεπε απλό κείμενο σε βίντεο. Οι χρήστες μπορούσαν να δημιουργήσουν σκηνές μέσα σε λίγα λεπτά, όπως:

κινηματογραφικές καταδιώξεις

αθλητικά highlights

σκηνές με γνωστούς χαρακτήρες

Η OpenAI το προώθησε ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην AI ψυχαγωγία, με στόχο να φέρει τη δημιουργία περιεχομένου σε όλους.

Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στο κλείσιμο

Υψηλό κόστος υπολογιστικών πόρων

Τα μοντέλα βίντεο είναι πολύ πιο απαιτητικά από τα μοντέλα κειμένου.

Το Sora κατανάλωνε τεράστια ποσότητα AI chips, με κόστος που έφτανε περίπου το 1 εκατ. δολάρια ημερησίως.

Μη βιώσιμο business model

Παρά το ενδιαφέρον στην αρχή, η χρήση μειώθηκε σημαντικά.

Το προϊόν δεν κατάφερε να δημιουργήσει σταθερά έσοδα.

Στροφή σε πιο αποδοτικά προϊόντα

Η OpenAI δίνει πλέον προτεραιότητα σε:

εργαλεία για επιχειρήσεις

AI agents που εκτελούν εργασίες

λύσεις παραγωγικότητας

Αυτοί οι τομείς έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας.

Από viral επιτυχία σε αποτυχία

Στην αρχή, το Sora εντυπωσίασε:

ρεαλιστικά AI videos

μεγάλη απήχηση στα social media

εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες

Όμως στη συνέχεια:

η ποιότητα δεν ήταν πάντα συνεπής

προέκυψαν ζητήματα copyright

το ενδιαφέρον των χρηστών μειώθηκε

Η πλατφόρμα δεν κατάφερε να κρατήσει το momentum.

Τι σχεδιάζει τώρα η OpenAI

Η εταιρεία αλλάζει κατεύθυνση και επενδύει σε μια νέα «super app» AI.

Ο στόχος είναι εργαλεία που μπορούν να:

γράφουν κώδικα

αναλύουν δεδομένα

οργανώνουν εργασίες

εκτελούν ενέργειες για τον χρήστη

Παράλληλα, η ομάδα του Sora μεταφέρεται σε projects όπως η ρομποτική.

Διαβάστε επίσης:

Έπος: Έφτιαξαν με ΑΙ τρέιλερ ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Τραμπ ο Λίαμ Νίσον, Νετανιάχου ο Πολ Τζιαμάτι, Βανς ο Ζακ Γαλιφιανάκης (Video)

Δικαστήριο στις ΗΠΑ καταδίκασε Meta και Youtube: Είστε υπεύθυνοι για προϊόντα που εθίζουν τους νέους

Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες