Έπος: Έφτιαξαν με ΑΙ τρέιλερ ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Τραμπ ο Λίαμ Νίσον, Νετανιάχου ο Πολ Τζιαμάτι, Βανς ο Ζακ Γαλιφιανάκης (Video)

Μια πραγματικά επική ιδέα είχαν χρήστες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης: έφτιαξαν χρησιμοποιώντας εργαλεία ΑΙ το τρέιλερ μιας υποθετικής ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τα πρόσωπα κανονικών ηθοποιών να υποδύονται τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της κρίσης.

Έτσι, ο Λίαμ Νίσον χρησιμοποιείται ως Ντόναλντ Τραμπ, ο Πολ Τζιαμάτι τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ζακ Γαλιφιανάκης τον Τζέι Ντι Βανς και η dame Τζούντι Ντεντς τον Κιρ Στάρμερ. Επίσης, το πρόσωπο του Τζέικ Γκίλενχαν χρησιμοποιείται ως Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Ρομπ Λόου για τον Πιτ Χέγκσεθ και ο Ίαν μακ Κέλεν ως Αλί Χαμενεΐ.

Οι αντιδράσεις των φανς όταν είδαν το τρέιλερ ήταν πραγματικά ενθουσιώδεις, καθώς πλέον ζητούν να γυριστεί κανονικά η ταινία, ενώ η κορυφαία ατάκα προερχεται από τον «Νετανιάχου», ο οποίος λέει στον «Τραμπ» ότι το Ιράν βρίσκεται δυο βδομάδες πιο κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο από όσο ήταν δυο βδομάδες πριν από πέντε χρόνια…

