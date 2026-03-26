Έπος: Έφτιαξαν με ΑΙ τρέιλερ ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Τραμπ ο Λίαμ Νίσον, Νετανιάχου ο Πολ Τζιαμάτι, Βανς ο Ζακ Γαλιφιανάκης (Video)

Μια πραγματικά επική ιδέα είχαν χρήστες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης: έφτιαξαν χρησιμοποιώντας εργαλεία ΑΙ το τρέιλερ μιας υποθετικής ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τα πρόσωπα κανονικών ηθοποιών να υποδύονται τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της κρίσης.
Έτσι, ο Λίαμ Νίσον χρησιμοποιείται ως Ντόναλντ Τραμπ, ο Πολ Τζιαμάτι τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ζακ Γαλιφιανάκης τον Τζέι Ντι Βανς και η dame Τζούντι Ντεντς τον Κιρ Στάρμερ. Επίσης, το πρόσωπο του Τζέικ Γκίλενχαν χρησιμοποιείται ως Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Ρομπ Λόου για τον Πιτ Χέγκσεθ και ο Ίαν μακ Κέλεν ως Αλί Χαμενεΐ.
Οι αντιδράσεις των φανς όταν είδαν το τρέιλερ ήταν πραγματικά ενθουσιώδεις, καθώς πλέον ζητούν να γυριστεί κανονικά η ταινία, ενώ η κορυφαία ατάκα προερχεται από τον «Νετανιάχου», ο οποίος λέει στον «Τραμπ» ότι το Ιράν βρίσκεται δυο βδομάδες πιο κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο από όσο ήταν δυο βδομάδες πριν από πέντε χρόνια…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
