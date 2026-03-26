ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:19
26.03.2026 11:55

Έπος: Έφτιαξαν με ΑΙ τρέιλερ ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Τραμπ ο Λίαμ Νίσον, Νετανιάχου ο Πολ Τζιαμάτι, Βανς ο Ζακ Γαλιφιανάκης (Video)

26.03.2026 11:55
Μια πραγματικά επική ιδέα είχαν χρήστες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης: έφτιαξαν χρησιμοποιώντας εργαλεία ΑΙ το τρέιλερ μιας υποθετικής ταινίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βάζοντας τα πρόσωπα κανονικών ηθοποιών να υποδύονται τους πολιτικούς πρωταγωνιστές της κρίσης.

Έτσι, ο Λίαμ Νίσον χρησιμοποιείται ως Ντόναλντ Τραμπ, ο Πολ Τζιαμάτι τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ζακ Γαλιφιανάκης τον Τζέι Ντι Βανς και η dame Τζούντι Ντεντς τον Κιρ Στάρμερ. Επίσης, το πρόσωπο του Τζέικ Γκίλενχαν χρησιμοποιείται ως Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Ρομπ Λόου για τον Πιτ Χέγκσεθ και ο Ίαν μακ Κέλεν ως Αλί Χαμενεΐ.

Οι αντιδράσεις των φανς όταν είδαν το τρέιλερ ήταν πραγματικά ενθουσιώδεις, καθώς πλέον ζητούν να γυριστεί κανονικά η ταινία, ενώ η κορυφαία ατάκα προερχεται από τον «Νετανιάχου», ο οποίος λέει στον «Τραμπ» ότι το Ιράν βρίσκεται δυο βδομάδες πιο κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο από όσο ήταν δυο βδομάδες πριν από πέντε χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:18
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

