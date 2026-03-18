Την κατάργηση της κρυπτογράφησης (end-to-end encryption) στα ιδιωτικά μηνύματα ανακοίνωσε η Meta για το Instagram, με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ από τις 8 Μαΐου 2026.

Η απόφαση έρχεται μετά από χρόνια πιέσεων και έντονης κριτικής από αρχές επιβολής του νόμου και οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, που υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δυσχεραίνει τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων.

Τι αλλάζει για τους χρήστες

Με την κατάργηση της κρυπτογράφησης, η Meta θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών όλων των χρηστών στο Instagram. Μέχρι σήμερα, αυτό ίσχυε μόνο για όσους δεν είχαν ενεργοποιήσει την κρυπτογράφηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση της λειτουργίας ήταν περιορισμένη.

«Πολύ λίγοι χρήστες επέλεγαν την κρυπτογράφηση στα direct messages, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να την αφαιρέσουμε», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta, προσθέτοντας ότι όσοι επιθυμούν ασφαλή επικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιούν το WhatsApp, όπου η κρυπτογράφηση παραμένει ενεργή.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Η κίνηση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Από τη μία πλευρά, φορείς όπως η αυστραλιανή αρχή eSafety επισημαίνουν ότι η κρυπτογράφηση είναι κρίσιμη για την προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά προειδοποιούν ότι χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας μπορεί να δυσκολέψει τον εντοπισμό σοβαρών εγκλημάτων, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ή η τρομοκρατία.

Από την άλλη, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων εκφράζουν έντονο προβληματισμό. Ο Tom Sulston από το Digital Rights Watch σημειώνει ότι η απόφαση ίσως συνδέεται περισσότερο με στρατηγικές επιλογές της Meta, όπως ο διαχωρισμός των social media από τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων

Δεν λείπουν και οι εκτιμήσεις ότι πίσω από την απόφαση βρίσκονται και εμπορικοί λόγοι. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για πιο στοχευμένη διαφήμιση ή για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Μια αλλαγή με ευρύτερες προεκτάσεις

Η Meta είχε ανακοινώσει ήδη από το 2019 την πρόθεσή της να επεκτείνει την κρυπτογράφηση σε όλες τις πλατφόρμες της, ωστόσο η υλοποίηση προχώρησε αργά και πλέον φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση, τουλάχιστον για το Instagram.

Το ερώτημα που μένει είναι αν η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει μεμονωμένη περίπτωση ή την αρχή μιας ευρύτερης στροφής των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών μακριά από την κρυπτογράφηση.

