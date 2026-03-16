Το iPhone είναι μία από τις πιο δημοφιλείς συσκευές στον κόσμο και εκατομμύρια χρήστες το χρησιμοποιούν καθημερινά για επικοινωνία, φωτογραφίες, social media και εργασία. Ωστόσο, ορισμένεςαπό τις δυνατότητες του iPhone παραμένουν άγνωστες σε αρκετούς χρήστες.

Οι περισσότεροι περιορίζονται στις βασικές λειτουργίες, όπως τα μηνύματα, τις κλήσεις ή την περιήγηση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το iOS κρύβει πολλές χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να κάνουν την καθημερινή χρήση του κινητού πιο εύκολη και πρακτική.

Αν εξερευνήσετε λίγο περισσότερο τις εφαρμογές και τα εργαλεία του συστήματος, θα ανακαλύψετε ότι το iPhone μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολυεργαλείο για πολλές διαφορετικές ανάγκες.

Δείτε 4 έξυπνα κόλπα που ίσως δεν γνωρίζετε και μπορούν να φανούν χρήσιμα:

1.Το iPhone ως εργαλείο μετατροπών

Το iPhone μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα πρακτικό εργαλείο μετατροπών για πολλές διαφορετικές μονάδες μέτρησης, μέσω της εφαρμογής Calculator (Αριθμομηχανή).

Μέσα στην αριθμομηχανή υπάρχει ένα κρυφό εργαλείο μετατροπών που σου επιτρέπει να μετατρέπεις:

νομίσματα

θερμοκρασίες

αποστάσεις

βάρη

μονάδες μέτρησης

Photo: Apple

Πώς ενεργοποιείται η μετατροπή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε την εφαρμογή Calculator στο iPhone.

Πατήστε το μικρό εικονίδιο της αριθμομηχανής επάνω δεξιά.

Επιλέξτε Convert (Μετατροπή).

Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετα τα βελάκια δίπλα από τους αριθμούς για να επιλέξετε τις μονάδες που θέλετε να μετατρέψετε.

2.Το iPhone ως εργαλείο μέτρησης

Μία από τις λιγότερο γνωστές εφαρμογές του iPhone είναι η Measure (Μέτρηση). Παρόλο που δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο άλλες εφαρμογές του iOS, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη όταν θέλετε να μετρήσεις αντικείμενα.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα και την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για να υπολογίσει αποστάσεις και διαστάσεις.

Αν δεν υπάρχει στη συσκευή σας, μπορείτε να την κατεβάσετε από το Apple App Store.

Πώς να μετρήσετε αντικείμενα με το iPhone

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μέτρησης:

Ανοίξτε την εφαρμογή Measure.

Στρέψτε την κάμερα προς το αντικείμενο που θέλετε να μετρήσετε.

Πατήστε το κουμπί + για να ορίσετε το πρώτο σημείο.

Μετακινήστε το iPhone και πατήστε ξανά + για το δεύτερο σημείο.

Η εφαρμογή θα εμφανίσει το μήκος μεταξύ των σημείων στην οθόνη.

Επιπλέον μπορείτε να:

ενώσετε πολλά σημεία μεταξύ τους

αποθηκεύσετε τις μετρήσεις σας

τραβήξετε φωτογραφία με τις μετρήσεις πάνω στην εικόνα

Οι μετρήσεις παραμένουν στην οθόνη μέχρι να πατήσετε το εικονίδιο του κάδου για διαγραφή.

3.Το iPhone ως αλφάδι

Ένα ακόμη χρήσιμο κόλπο είναι ότι το iPhone μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακό αλφάδι. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλετε να κρεμάσετε έναν πίνακα ή να ευθυγραμμίσετε κάποιο αντικείμενο.

Η λειτουργία βρίσκεται επίσης μέσα στην εφαρμογή Measure (Μέτρηση).

Πώς να χρησιμοποιήσετε το αλφάδι

Photo: Apple

Για να ενεργοποιήσετε το ψηφιακό αλφάδι:

Ανοίξτε την εφαρμογή Measure.

Πατήστε την επιλογή Level (Αλφάδι) στο κάτω μέρος της οθόνης.

Το iPhone θα εμφανίσει ένα ψηφιακό αλφάδι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη θέση.

Όταν η συσκευή είναι απολύτως επίπεδη, η οθόνη γίνεται πράσινη, δείχνοντας ότι η επιφάνεια είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.

Μπορείτε επίσης:

να πατήσετε την οθόνη για να ορίσετε μηδενική γωνία (0°)

να πατήσετε ξανά για επιστροφή στην αρχική λειτουργία

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εργασίες στο σπίτι ή σε μικρές κατασκευές.

4.Το iPhone ως πυξίδα

Το iPhone διαθέτει επίσης ενσωματωμένη εφαρμογή Compass (Πυξίδα) που μπορεί να σας βοηθήσει να προσανατολιστείτε όταν βρίσκεστε στη φύση ή σε άγνωστη περιοχή.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους αισθητήρες του iPhone και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο.

Τι πληροφορίες δείχνει η πυξίδα

Η εφαρμογή Compass μπορεί να εμφανίσει:

την κατεύθυνση προς την οποία κοιτάζει το iPhone

τις γεωγραφικές συντεταγμένες σας

το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας

Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή στον φάκελο Utilities ή να την αναζητήσετε μέσω της αναζήτησης του iPhone.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος κατεύθυνσης. Αν πατήσετε την πυξίδα, η συσκευή θα κρατήσει την τρέχουσα πορεία. Αν αρχίσετε να αποκλίνετε από αυτήν, θα εμφανιστεί μια κόκκινη ένδειξη στην οθόνη.

Διαβάστε επίσης:

Ρομπότ έλυσε κύβο Rubik σε χρόνο-ρεκόρ και μπήκε στα Guinness

GhatGPT και Gemini μας απάντησαν εάν «ντρέπονται» για τους θανάτους αμάχων στον πόλεμο, λόγω της εμπλοκής ΑΙ στο Ιράν

Ο «αόρατος πόλεμος» των GPS στη Μέση Ανατολή και οι σοβαρές συνέπειές του