31.08.2025 08:15

US Open: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από τον κακό της δαίμονα – Στις «16» η Χαντάντ Μάια

31.08.2025 08:15
sakkari-usopen

Η Μπεατρίς Χαντάντ Μάια παραμένει άλυτος γρίφος για την Μαρία Σάκκαρη.

Αυτή τη φορά η Βραζιλιάνα κέρδισε την Ελληνίδα στον τρίτο γύρο του US Open με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και συνεχίζει στην φάση των «16».

Η Μάια έχει 5 στα 5 απέναντι στη Σάκκαρη, με το σημερινό παιχνίδι να ξεκινά στις 23:30 τοπική ώρα και να ολοκληρώνεται 70 λεπτά αργότερα.

Το θετικό είναι πως η Σάκκαρη μετά από καιρό έκανε δύο νίκες σε grand slam που θα τη φέρουν στο Νο.55 της παγκόσμιας κατάταξης, 9 θέσεις ψηλότερα από τώρα.

