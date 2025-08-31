US Open: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από τον κακό της δαίμονα – Στις «16» η Χαντάντ Μάια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Μπεατρίς Χαντάντ Μάια παραμένει άλυτος γρίφος για την Μαρία Σάκκαρη.
Αυτή τη φορά η Βραζιλιάνα κέρδισε την Ελληνίδα στον τρίτο γύρο του US Open με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και συνεχίζει στην φάση των «16».
Η Μάια έχει 5 στα 5 απέναντι στη Σάκκαρη, με το σημερινό παιχνίδι να ξεκινά στις 23:30 τοπική ώρα και να ολοκληρώνεται 70 λεπτά αργότερα.
Το θετικό είναι πως η Σάκκαρη μετά από καιρό έκανε δύο νίκες σε grand slam που θα τη φέρουν στο Νο.55 της παγκόσμιας κατάταξης, 9 θέσεις ψηλότερα από τώρα.
