31.08.2025 07:50

Eurobasket: Νίκη πρόκρισης ψάχνει η Εθνική κόντρα στην Γεωργία – Όλο το πρόγραμμα της ημέρας

31.08.2025 07:50
ethniki-omada-basket

Μετά τον περίπατο κόντρα στην Κύπρο η εθνική ομάδα δίνει σήμερα (15:00, ΕΡΤnews, Novasports Start) τον τρίτο της αγώνα για τη φάση των ομίλων του Eurobasket.

Αντίπαλος η Γεωργία η οποία έκανε… κηδεία στην Ισπανία, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και χρειάζεται πάρα προσοχή.

Το θετικό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι ότι χθες κόντρα στη Κύπρο ξεκούρασε αρκετά τους πενταδάτους παίκτες του και σήμερα με νίκη θα κλειδώσει η πρόκριση και μία εκ των δύο πρώτων θέσεων, αφού -θεωρητικά πάντα- με τη Βοσνία δύσκολα θα γκελάρουμε και μετά μένει η Ισπανία, η οποία έχει να παίξει πριν από εμάς με την Ιταλία…

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Κύπρο και η Ιταλία την Βοσνία, ενώ στο Δ’ Γκρουπ η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς μετρά δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και πάει για «τελικό» με το Βέλγιο καθώς αν γκελάρει, τότε θα είναι με το… ενάμιση πόδι εκτός συνέχειας.

Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες

Γ’ Γκρουπ

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος
  • 21:30 Βοσνία – Ιταλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ελλάδα 4
  2. Ιταλία 3
  3. Γεωργία 3
  4. Ισπανία 3
  5. Βοσνία 3
  6. Κύπρος 2

Δ’ Γκρουπ

  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 4
  2. Πολωνία 4
  3. Ισραήλ 3
  4. Βέλγιο 3
  5. Σλοβενία 2
  6. Ισλανδία 2

